Assicurazione sulla casa: massima protezione per la tua famiglia e la tua abitazione

Prendersi cura della propria casa e della propria famiglia è una sfida continua, ma per fortuna oggi ci sono delle assicurazioni che possono aiutarci

Se dovessi fare una lista delle cose più preziose che hai al mondo, molto probabilmente ai primi posti ci sarebbero la tua famiglia e la tua casa. Per proteggere concretamente entrambi, un gesto d’amore che è possibile intraprendere è quello di sottoscrivere un’assicurazione sulla casa. Questo permetterà di mettere al sicuro la tua abitazione, i beni in essa contenuti e – ancora più importante – il nucleo familiare che ospita.

Più sicurezza, con un’assicurazione sulla casa

Sottoscrivendo un’assicurazione sulla casa e sulla famiglia potrai usufruire di un’assistenza disponibile in caso di necessità. Qualsiasi sia l’evenienza o la problematica domestica, potrai sempre contare sulla tua compagnia assicurativa.

Le modalità con cui potrai usufruire delle tue garanzie sono molto semplici. Ti basterà soltanto accedere all’applicazione dedicata o chiamare telefonicamente la tua Compagnia assicurativa ai numeri dedicati, la quale si attiverà tempestivamente per offrirti tutto il sostegno di cui hai bisogno.

C’è stata una perdita d’acqua e ora la tua casa è allagata? Non preoccuparti, un idraulico arriverà presso la tua abitazione per risolvere il problema il prima possibile.

Assicurazione casa contro incendio e scoppio

L’assicurazione sulla casa protegge la tua abitazione anche da fenomeni distruttivi come possono essere un incendio o un’esplosione dovuta a guasti o anche ad esempio un fulmine che si è abbattuto sulla tua casa. Certo, si tratta di un fenomeno piuttosto raro, al contrario invece degli incendi scoppiati in ambito domestico a causa della mancanza di manutenzione degli impianti o di disattenzione. Si stima infatti che questa causa coinvolga almeno il 10% degli interventi dei Vigili del Fuoco in abitazioni civili!

Sottoscrivere un’assicurazione casa con la garanzia incendio e scoppio, ti offre:

l’indennizzo per i danni subiti dalla tua casa e dai beni in essa contenuti;

l’indennizzo delle spese che dovrai sostenere in caso di demolizione;

parte della sistemazione alberghiera nel periodo in cui la tua abitazione non è agibile e la riprogettazione della tua nuova casa.

Assicurazione casa contro allagamenti e perdite d’acqua

In Italia, il costo medio per la riparazione di un danno causato dalla fuoriuscita d’acqua – come, per esempio, la rottura di un tubo della lavatrice – è pari a ben più di 2.000 €.

Per questo motivo è bene proteggere la propria abitazione e i propri risparmi con un’assicurazione sulla casa, così da non doversi preoccupare di perdite da elettrodomestici o tubi interrati, rottura di grondaie o pluviali, o ancora di danni causati dal gelo.

Assicurazione casa contro il furto

Considerando che in Italia, ogni anno, vengono denunciati più di 200000 furti in abitazioni private, è consigliabile pensare alla sicurezza del proprio nucleo familiare e dei propri beni, sottoscrivendo un’assicurazione casa contro il furto.

Molte assicurazioni saranno in grado di rimborsarti tutto ciò che è stato danneggiato o rubato nella tua abitazione in seguito a furto, scasso, estorsione o anche a causa di atti vandalici. Inoltre, potrai contare su una sicurezza in più: la tua copertura assicurativa ti rimborserà le spese necessarie per cambiare le serrature, duplicare i documenti sottratti e parte delle spese mediche che hai dovuto sostenere in caso di rapina o estorsione.

Tutte queste garanzie sono disponibili in diversi pacchetti assicurativi offerti dalle maggiori compagnie, come per esempio nell’assicurazione casa di AXA.

Confronta online i vari prodotti e scegli quello più completo per la protezione della tua casa, per dormire sonni tranquilli e sereni.