"Sono battaglie giuste", perciò da fare anche in due: arriva l'assist di Elly Schlein al M5s su Reddito di cittadinanza e salario minimo

A margine dell’evento “Bisogna cambiare.

Davvero” a Roma arriva l’assist di Elly Schlein al M5s su Reddito di cittadinanza e salario minimo. La La candidata alle primarie Pd lo ha detto senza mezzi termini: “Sono battaglie del movimento? Speriamo di portarle avanti insieme”. Alle imminenti regionali di Lazio e Lombardia i due partiti sono uniti e divisi.

Assist di Elly Schlein al M5s

Nello specifico Schlein ha detto per esteso dall’evento nella Capitale: “Salario minimo e reddito di cittadinanza sono due battaglie del M5s? Mi auguro che le faremo insieme queste grandi battaglie, in Parlamento e nel Paese”.

Poi la Schlein ha spiegato in maniera netta e disarmante perché fuori da logiche di bottega e dentro quelle degli apparentamenti forzosi: “Perché sono battaglie giuste”.

“Il governo se l’è presa subito con i poveri”

Poi la candidata alla segretaria del Nazareno ha mandato un affondo all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Questo governo se l’è presa subito con i poveri anziché contrastare la povertà. Il reddito va difeso da questo attacco delle destre”.

E in chiosa sul secondo tema sul quale potrebbero esserci a suo parere convergenze con il M5s: “Sul salario minimo tutte le opposizioni hanno proposto una mozione, non approvata dalla maggioranza ma non ci dobbiamo fermare”.