Assistenza e messa: come San Giuseppe Imprenditore ha risposto all'appello per Rita

Assistenza e messa: come San Giuseppe Imprenditore ha risposto all'appello pe...

Assistenza e messa: come San Giuseppe Imprenditore ha risposto all'appello pe...

La storia di Rita, 82 anni, è emersa dopo un appello televisivo che ha messo in luce una condizione di grave fragilità. A seguito della perdita del marito e delle difficoltà legate al lockdown per il Covid, lei e la figlia Cristina si sono trovate in una situazione economica drammatica che ha messo a rischio la loro abitazione. Oggi la vicenda assume una piega diversa: l’intervento di un’associazione ha acceso una speranza concreta per evitare che madre e figlia finiscano in mezzo a una strada.

L’eco della chiamata partita dal Tg4 ha raggiunto l’Associazione San Giuseppe Imprenditore, realtà nota per il supporto a chi perde l’impresa di famiglia. L’associazione ha annunciato di offrire assistenza legale e di collaborare per rinviare lo sfratto e individuare soluzioni abitative alternative. “Lavoriamo per posporre lo sfratto e cercheremo di trovare una sistemazione diversa per Rita“, è la promessa formalizzata dai responsabili.

La storia di Rita

Dietro ai numeri e alle etichette c’è una persona: Rita, 82 anni, che vive con la figlia Cristina. La combinazione tra il lutto per la perdita del coniuge e l’impatto economico del lockdown ha eroso le risorse familiari, portando alla perdita del domicilio. Nel raccontare la vicenda emergono termini chiave come vulnerabilità e povertà abitativa, condizioni che in molte realtà mettono in difficoltà anziani e nuclei monoreddito. Il rischio di uno sfratto rappresenta non solo la perdita della casa ma anche della stabilità quotidiana e della rete sociale che la casa garantisce.

L’intervento dell’associazione

L’Associazione San Giuseppe Imprenditore è intervenuta proprio per il ruolo che tradizionalmente svolge: offrire supporto legale e pratico a chi subisce il fallimento o la perdita dell’attività familiare. In questo caso l’azione è stata estesa a una situazione abitativa di emergenza. L’associazione ha messo a disposizione professionisti per avviare pratiche di rinvio dello sfratto, valutare soluzioni temporanee e attivare contatti con soggetti istituzionali e volontari. L’approccio combina l’assistenza tecnica con la mobilitazione della comunità locale.

Il supporto pratico

Le attività previste includono consulenze legali per cercare un differimento del provvedimento esecutivo, la verifica di possibili bandi per alloggi temporanei o contributi abitativi, e l’attivazione di reti di solidarietà. Qui assistenza legale non è solo un termine tecnico: vuol dire preparare ricorsi, mediare con proprietari e uffici e accompagnare la famiglia nelle procedure. L’associazione intende inoltre esplorare soluzioni abitative alternative sfruttando contatti con enti locali e realtà di terzo settore.

Il legame con la festa di San Giuseppe ad Asti

La vicenda di Rita si intreccia con un appuntamento religioso e comunitario: la messa in onore di San Giuseppe che si celebrerà giovedì 19 marzo 2026 alle 17.30 al Santuario di San Giuseppe, corso Alfieri 386, ad Asti. All’evento prenderanno parte autorità religiose e membri dell’associazione, sottolineando il ponte tra fede, impegno sociale e azione concreta. La presenza dell’associazione alla celebrazione ribadisce come la solidarietà si manifesti tanto nei servizi pratici quanto nella condivisione pubblica del problema.

Dettagli della messa

La funzione sarà presieduta dal vescovo Marco Prastaro e vedrà la partecipazione del Padre Provinciale della Provincia Italiana “San Giuseppe Marello”, Padre Francesco Russo, e del Rettore della Casa Madre, padre Fiorenzo Cavallaro. Tra i presenti anche membri dell’Associazione San Giuseppe Imprenditore con l’assistente ecclesiastico nazionale padre Luigi Testa, oltre a rappresentanti della Compagnia della Buona Impresa e del Telefono Arancione. L’invito è rivolto a artigiani, imprenditori, sindacati e a chi pratica un modello di lavoro rispettoso e solidale.

Il concerto e i partecipanti

Al termine della messa seguirà un concerto di debutto del trio vocale I Ruah Harmonies, composto dai cantanti Jion Seb, Ckarol e Lorè, con esecuzioni curate dal chitarrista Mario Guida. Il repertorio attingerà ai canti del Rinnovamento nello Spirito reinterpretati in chiave liturgica moderna, a sottolineare l’incontro tra tradizione e rinnovamento comunitario.

La vicenda di Rita rimane un esempio di come un caso individuale possa attivare risposte collettive: dall’appello televisivo all’assistenza concreta dell’associazione, fino alla partecipazione pubblica alla messa di San Giuseppe ad Asti. È un promemoria su come solidarietà, assistenza legale e reti locali possano cambiare il corso di una vita in difficoltà, trasformando una situazione di emergenza in un’opportunità di tutela e di rinascita.