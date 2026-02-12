atleti russi neutralizzati a Milano-Cortina: chi gareggia e come seguire le competizioni

La partecipazione dei portatori di passaporto russo ai Giochi in Italia è limitata: pochi ammessi come atleti neutrali, molti hanno cambiato bandiera e la copertura mediatica in patria resta contenuta.

La partecipazione degli sportivi con passaporto russo ai Giochi olimpici invernali di Milano‑Cortina 2026 assume una forma ridotta e frammentata. La Russia non è presente con una squadra ufficiale, né con bandiera o inno. Alcuni atleti sono stati autorizzati a competere individualmente sotto lo status di atleti neutrali.

La situazione è il risultato di vicende internazionali e di provvedimenti disciplinari che hanno inciso sullo sport russo negli ultimi anni.

Dopo il precedente status neutrale in un’edizione olimpica e le successive sanzioni correlate al conflitto con l’Ucraina, il panorama agonistico resta segnato da regole di ammissibilità stringenti. Inoltre, si registra un flusso di atleti che ha scelto di gareggiare con altre nazioni.

Chi gareggia come atleta neutrale e come sono stati scelti

Il Comitato olimpico internazionale ha autorizzato la partecipazione di 13 atleti russi in gare individuali, distribuiti su sette discipline. L’ammissione è stata definita con il contributo delle federazioni internazionali e ha richiesto ai candidati di dimostrare l’assenza di legami con le forze armate o i servizi di sicurezza russi. È inoltre stata richiesta l’assenza di manifestazioni pubbliche di sostegno alla guerra in Ucraina, requisiti predisposti per tutelare la neutralità sportiva.

Gli atleti ammessi non rappresentano la Federazione russa e competono esclusivamente a titolo personale. Non prenderanno parte alle gare a squadre né alle cerimonie ufficiali con delegazioni nazionali. Tra i nomi segnalati figurano i pattinatori Adelia Petrosyan e Pyotr Gumennik e i fondisti Daria Nepryaeva e Saveliy Korostelev, indicati come potenziali contendenti per le medaglie.

Discipline e limitazioni pratiche

Le sette discipline interessate comprendono sport in cui l’adesione individuale è pratica consolidata. Le limitazioni attuate riguardano la partecipazione a eventi collettivi e qualsiasi uso del palco olimpico per esibizioni di carattere nazionale. Le federazioni internazionali rimangono responsabili della verifica dei requisiti prima della competizione.

La supervisione delle ammissioni include controlli documentali e valutazioni sul profilo pubblico degli atleti. Le stesse autorità hanno sottolineato che eventuali violazioni delle condizioni di neutralità saranno esaminate secondo i regolamenti internazionali delle singole federazioni.

La situazione continuerà a essere monitorata dalle organizzazioni sportive competenti in vista dello svolgimento dei Giochi, con aggiornamenti attesi sui nomi effettivamente iscritti alle singole gare.

Le organizzazioni sportive continuano a definire i dettagli tecnici in vista delle competizioni, con aggiornamenti attesi sui nomi iscritti alle singole gare. Le discipline coinvolte spaziano dal pattinaggio artistico allo short track, dallo speed skating alla skialpinistica. Agli atleti riconosciuti con status neutrale è vietato esporre simboli nazionali sul podio e ascoltare inni ufficiali. Inoltre, l’accesso a eventi di squadra, come l’hockey, rimane precluso. Al momento non risultano medaglie ufficiali attribuite a partecipanti con passaporto russo sotto tale qualifica.

Il fenomeno dei trasferimenti di nazionalità sportiva

I trasferimenti di nazionalità e le partecipazioni sotto bandiera neutrale sollevano questioni di regolamentazione e di equità sportiva. Le federazioni applicano criteri medici, disciplinari e di idoneità per autorizzare singole ammissioni. Tale quadro normativo mira a conciliare il diritto di partecipare con la necessità di preservare l’integrità delle competizioni. Si prevedono ulteriori chiarimenti sulle iscrizioni e sulle eventuali ripercussioni regolamentari nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Proseguendo gli aggiornamenti sulle iscrizioni, aumentano i casi di atleti di origine russa che gareggiano sotto altre bandiere. La tendenza, emersa dopo l’invasione dell’Ucraina e accentuatasi negli ultimi anni, combina motivazioni personali e ragioni agonistiche.

Secondo diverse fonti, molti atleti hanno modificato la nazionalità sportiva per trovare condizioni di selezione o opportunità competitive più favorevoli rispetto al sistema interno russo, caratterizzato da una concorrenza particolarmente intensa. Alcuni cambi rispondono a scelte individuali legate a residenza, rapporti federali o condizioni contrattuali; altri riflettono calcoli strategici sul percorso di qualificazione internazionale.

Stime non univoche segnalano centinaia di trasferimenti nel biennio successivo al 2026. Prima delle Olimpiadi estive di Parigi 2026 erano state indicate decine di partenze; a Milano-Cortina oltre 30 atleti con formazione russa gareggiano per nazioni diverse, con il pattinaggio artistico tra i settori più interessati.

Esempi di atleti che hanno cambiato bandiera

Tra gli esempi concreti figurano Yekaterina Kurakova, Vladimir Samoylov e Yulia Shchetinina, nati in Russia e impegnati in competizione con la Polonia. Sofia Samodelkina ha cambiato rappresentanza per il Kazakistan. Diana Davis e Gleb Smolkin, formatisi nel sistema tecnico russo, si sono esibiti sotto la bandiera della Georgia. Queste scelte hanno alimentato dibattiti nei media russi e nell’opinione pubblica di altri paesi. Il fenomeno riguarda soprattutto il pattinaggio artistico e segnala spostamenti individuali motivati da opportunità sportive e da condizioni istituzionali differenti.

Ricezione mediatica e reazioni in Russia

In patria la copertura dei Giochi è risultata inferiore rispetto al passato. Sondaggi citati dai media indicano una riduzione dell’interesse pubblico, senza tuttavia fornire dati univoci. Le principali emittenti statali hanno offerto una copertura contenuta e, in alcuni casi, con toni critici o minimizzanti. Figure politiche hanno definito lo status neutrale umiliante per l’identità nazionale, esprimendo disappunto pubblico. La questione rimane oggetto di dibattito politico e mediatico, con possibili sviluppi nelle prossime campagne informative.

La questione resta al centro del dibattito internazionale. Piattaforme di streaming private hanno scelto di trattenere i diritti di trasmissione senza coinvolgere i canali statali, contribuendo così a un minore bacino di spettatori per alcune competizioni. Al tempo stesso, atleti privi di una squadra ufficiale continuano a ottenere visibilità internazionale attraverso percorsi individuali o sotto altre bandiere sportive. Il fenomeno interessa competizioni internazionali e federazioni nazionali, e ha implicazioni sia economiche sia di immagine per gli enti coinvolti.

Implicazioni sportive e simboliche

Il quadro mostra due piani distinti. Da un lato le federazioni e la comunità internazionale puntano a preservare integrità e responsabilità attraverso norme di ammissibilità più stringenti. Dall’altro gli atleti trovano percorsi alternativi per proseguire la carriera agonistica, mantenendo la possibilità di competere a livello internazionale. Questo doppio profilo conferma come lo sport svolga una funzione tecnica e, al contempo, un ruolo di termometro politico nelle relazioni internazionali. Tra gli sviluppi attesi vi sono revisioni delle policy di trasmissione e potenziali adeguamenti nelle regole di ammissibilità delle competizioni.

La partecipazione degli atleti russi a Milano‑Cortina 2026 resta un fenomeno complesso. Si tratta di un intreccio tra regolamenti internazionali, scelte individuali e reazioni nazionali. La presenza sul campo è risultata ridotta e frammentata, ma significativa per interpretare il rapporto contemporaneo tra sport e geopolitica. Le tensioni tra norme di ammissibilità e interessi di broadcaster privati e pubblici continueranno a determinare sviluppi nelle policy di trasmissione e nei criteri di eleggibilità delle competizioni.