Guerra in Ucraina, Kiev sotto bombardamento: Zelensky avanza l’idea di uno ...

Se Trump riuscirà a far sedere Ucraina e Russia al tavolo delle trattative, Zelensky ha dichiarato di voler offrire uno scambio di territori.

L’Ucraina sarebbe pronta a uno scambio di territori conquistati in Russia in cambio delle aree occupate, qualora si aprissero negoziati con Putin, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Guardian.

Zelensky apre alla possibilità di uno scambio di territori

“Tutti i nostri territori sono importanti, non c’è una priorità. Scambieremo un territorio con un altro“, ha affermato al quotidiano britannico Zelensky, senza precisare quale porzione di territorio occupato dalla Russia verrebbe richiesta in cambio.

Nel frattempo, la guerra continua senza sosta: almeno una persona è morta a seguito di un raid missilistico russo su Kiev avvenuto nella notte, come annunciato dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko.

“Ci sono voci che dicono che l’Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no. Le garanzie di sicurezza senza l’America non sono vere garanzie di sicurezza”, ha aggiunto il presidente ucraino.

Trump manda il segretario al Tesoro per un incontro con Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato di aver avuto più conversazioni telefoniche con Putin nel tentativo di avviare i negoziati. Intanto, Trump sta inviando il il segretario al Tesoro Scott Bessent in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky.