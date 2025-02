I dipendenti ottengono assegni per gli straordinari oltre contratto effettuati dal 2008 al 2022.

ATM (Azienda Trasporti Milanesi) perde la causa in tribunale ed è costretta a risarcire 16 conducenti dei mezzi di superficie per i danni causati durante il periodo che va dal 2008 al 2022 ed in riferimento agli usuranti turni di lavoro.

ATM: maxi risarcimento a 16 conducenti, in totale 272 mila euro

Il giudice del lavoro ha condannato l’azienda di trasporti milanese al risarcimento di 16 dei suoi dipendenti, guidatori dei mezzi di superfice, in particolare bus, per un valore totale di 272 mila euro.

L’assegno più alto erogato – come riporta IlGiorno.it – è stato di 36.972,71 euro, mentre quello più basso di 1.661,51 euro. Oggetto del contendere le ore di straordinario nel periodo che va dal 2008 al 2022.

Misura effettuata per contenere i costi

L’arma dello straordinario da parte di ATM è stata ed è sfruttata per contenere i costi dato che un solo dipendente che lavora più ore costa di meno rispetto al pagamento di due dipendenti.

Gli straordinari vengono pagati il 10% in più della paga oraria normale, per questo motivo i dipendenti lavoravano oltre orario al fine di aumentare la propria busta paga, tuttavia il conducente ha un tetto massimo fissato in 250 ore di straordinario all’anno, tetto che ATM ed altre aziende superano costantemente.

Il risultato ottenuto in tribunale è una “goccia in mezzo al mare” ma allo stesso tempo è un segnale che bisogna dare maggior peso alla vita stessa del lavoratore che prima di essere lavoratore è una persona.