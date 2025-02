Milano si sveglia nel caos dei trasporti. Lo sciopero dell’ATM proclamato da AL Cobas sta mettendo in ginocchio la città proprio nel giorno di San Valentino, tra corse saltate e banchine affollate.

Sciopero ATM: quali le fasce orarie protette e orari senza servizio

Ma quando si può viaggiare oggi? Chi deve spostarsi può contare su due fasce garantite: i mezzi funzionano regolarmente dall’alba fino alle 8:45 di mattina e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 18. In queste ore metro, bus e tram circolano normalmente su tutta la rete ATM.

Per chi deve spostarsi oggi in città, è fondamentale conoscere le fasce orarie dello sciopero e quindi quelle in cui il servizio è garantito. ATM ha predisposto un piano che assicura la circolazione di tutti i mezzi. Metropolitane, autobus e tram: dall’apertura mattutina fino alle 8:45 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. In queste fasce orarie protette, il servizio funzionerà regolarmente su tutte le linee per consentire gli spostamenti nelle ore di maggior affluenza.

Quale la situazione nelle altre fasce orarie? Più complessa la situazione nelle altre fasce orarie: dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino al termine del servizio, la circolazione non è garantita. Un dettaglio importante per i viaggiatori serali: anche l’ultima corsa prima dello stop delle 18:00 potrebbe non essere effettuata.

Sciopero ATM: consigli per pianificare gli spostamenti e monitorare il servizio

L’azienda consiglia quindi di pianificare con attenzione gli spostamenti, specialmente quelli serali.

Per limitare i disagi provocati dallo sciopero, ATM ha potenziato i suoi canali di informazione in tempo reale. I passeggeri possono monitorare la situazione attraverso l’app ATM Milano, il sito web aziendale e i profili social ufficiali, dove vengono forniti aggiornamenti costanti sullo stato del servizio. Particolarmente utile l’account Twitter @ATM_INFORMA, che segnala eventuali criticità sulla rete.

La città si trova così a dover gestire una giornata complessa sul fronte della mobilità, con particolare attenzione alle fasce pendolari del mattino e del tardo pomeriggio. Il consiglio per i cittadini è di organizzare per tempo i propri spostamenti, privilegiando, dove possibile, le fasce orarie garantite e prevedendo alternative in caso di necessità.