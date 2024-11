ATP Finals, Sinner contro Medvedev: come e quando seguire la sfida in TV

ATP Finals, Sinner contro Medvedev: come e quando seguire la sfida in TV

Jannik Sinner, dopo aver vinto la prima gara delle ATP Finals di Torino contro De Minaur, ha conquistato un altro successo nel match contro lo statunitense Taylor Fritz. Adesso il suo accesso alle semifinali dipenderà dal prossimo incontro con Medvedev. Ecco quando vedere la sfida.

Sinner contro Medvedev: la sfida decisiva per la semifinale delle ATP Finals

Jannik Sinner è pronto a scendere nuovamente in campo per continuare il suo percorso nelle ATP Finals di Torino. Il tennista italiano ha vinto i primi due incontri con De Minaur (6-3, 6-4) e Fritz (6-4, 6-4) e ora dovrà sfidare Medvedev, reduce anche lui da due successi.

Sinner-Medvedev: quando e dove vedere l’incontro in TV

Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per la terza giornata del Round Robin alle Nitto ATP Finals, è in programma giovedì 14 novembre, con inizio non prima delle 20:30, all’Inalpi Arena di Torino.

Il tennista italiano si giocherà il primo posto nel girone contro il russo, con in palio la qualificazione per le semifinali del torneo.

La sfida sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis, in chiaro su RAI 2, con opzioni di streaming su Sky Go (per gli abbonati), Now TV e RaiPlay.

Le parole di Sinner in conferenza stampa

“Sono ancora sorpreso dal mio successo. Sono un persona che sembra non avere tante emozioni, ma dentro ne ha, forse si vede meno rispetto a tanti altri, ma apprezzo molto quello che sta succedendo intorno a me“.

A dirlo, nella conferenza stampa post gara alle ATP Finals di Torino, Jannik Sinner, che si è detto sorpreso del suo successo.