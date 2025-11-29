Attacco alla redazione de La Stampa: Incidenti durante la manifestazione a Torino

Scopri gli eventi che hanno caratterizzato Torino durante lo sciopero generale del 28 novembre, quando la redazione de La Stampa è stata bersagliata da manifestanti. Approfondisci le cause e le conseguenze di questa intensa giornata di protesta.

Il 28 novembre, Torino ha vissuto una significativa mobilitazione sociale in occasione di uno sciopero generale indetto per contestare la finanziaria di guerra del governo Meloni. Durante la giornata, un centinaio di manifestanti ha abbandonato il corteo principale, dirigendosi verso la redazione de La Stampa, dove hanno compiuto atti di vandalismo e protestato contro il trattamento riservato a un imam egiziano.

Il contesto della manifestazione

La manifestazione ha registrato la partecipazione di circa 2000 persone, tra cui attivisti, studenti e rappresentanti sindacali, uniti per esprimere il loro dissenso verso le politiche governative e per sostenere i diritti umani, in particolare in riferimento alla situazione dei palestinesi. Il corteo, partito da piazza XVIII Dicembre, ha attraversato le vie principali della città, evidenziando slogan e richieste di giustizia sociale.

Il caso di Mohamed Shahin

Una delle principali ragioni di protesta riguarda Mohamed Shahin, un imam di 47 anni con origini egiziane, recentemente espulso dall’Italia. I manifestanti hanno accusato i giornalisti de La Stampa di aver contribuito a una narrazione negativa nei suoi confronti, etichettandolo come potenziale terrorista. Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito politico, con la destra che ha sostenuto le azioni del governo, mentre la sinistra ha richiesto una revisione delle decisioni di espulsione.

L’assalto alla redazione

Durante un blitz alla redazione, i manifestanti hanno lanciato letame e imbrattato i muri con scritte accusatorie nei confronti dei giornalisti. Tra le frasi segnate, spiccava: “Giornalisti complici dell’arresto in Cpr di Mohamed Shahin”. Fortunatamente, la redazione era deserta, poiché i giornalisti avevano aderito allo sciopero indetto dalla Fnsi, evitando così un confronto diretto con i manifestanti.

Reazioni e conseguenze

Il collettivo Ksa (Kollettivo studentesco autonomo) ha rivendicato la responsabilità dell’azione. Hanno spiegato che l’attacco era motivato dalla percezione di un’informazione distorta riguardante Shahin. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla libertà di stampa e sul ruolo dei media nella rappresentazione di figure pubbliche, specialmente in un contesto così delicato.

Il futuro della mobilitazione sociale

La giornata di sciopero generale ha superato l’assalto alla redazione. I manifestanti hanno proseguito la loro mobilitazione per chiedere giustizia e diritti, culminando in un presidio davanti alla Prefettura di Torino. La situazione di Mohamed Shahin, richiedente di protezione internazionale, è diventata simbolo della lotta contro le ingiustizie perpetrate dallo Stato.

La mobilitazione ha suscitato l’attenzione di politici e attivisti. Figure come Francesca Albanese hanno espresso preoccupazione riguardo al rispetto dei diritti umani e alla necessità di proteggere gli oppositori politici dai regimi autoritari. Le manifestazioni sono destinate a proseguire, con un forte appello alla solidarietà verso il popolo palestinese e contro le politiche economiche che danneggiano i più vulnerabili.

L’assalto alla sede de La Stampa segna un momento cruciale nella relazione tra media e attivismo. Le voci di dissenso continuano a farsi sentire, in un clima di crescente tensione sociale.