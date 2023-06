Attacco con coltello in una scuola in Svezia: diversi feriti

A Eskilstuna, in Svezia, un attacco con coltello in una scuola ha provocato il ferimento di diverse persone. Cosa è successo?

Alcune persone sono rimaste ferite dopo essere rimaste coinvolte in un attacco con un coltello che si è consumato in una scuola di Eskilstuna, nella Svezia centro-occidentale. Almeno tre feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. A riferirlo è stata l’emittente Tv4 che ha citato la polizia locale.