Entra in una scuola e accoltella i presenti: tragedia in Svezia. Indaga la Polizia sull'accaduto.

Una persona sconosciuta ha fatto irruzione in una scuola in Svezia, a Eskilstuna, e ha aggredito a colpi di coltello diverse persone presenti.

Svezia, entra in una scuola e accoltella diverse persone presenti nell’edificio

Dramma in Svezia, dove una persona sconosciuta avrebbe fatto irruzione in una scuola e avrebbe attaccato diversi dei presenti nell’edificio. La notizia fa riferimento ad un Istituto della città di Eskilstuna, una città della Svezia centro-orientale, nella contea del Södermanland, con circa 60mila abitanti.

Il pazzo – la cui identità resta ancora un mistero – sarebbe entrato nella scuola e avrebbe iniziato ad accoltellare le persone presenti. Non è disponibile nemmeno un bilancio dei feriti, ma non dovrebbero esserci vittime.

La conferma della Polizia e le indagini sull’accaduto

La notizia è stata riportata dalla televisione TV4. È stato un poliziotto, intervistato dal canale, a confermare quanto accaduto: «È vero, un grave crimine è stato commesso».

Procedono le indagini da parte delle Autorità locali, per fare chiarezza sul reato: come detto, non è ancora sicuro il numero di persone accoltellate, né tantomeno l’identità del colpevole e un suo possibile movente.