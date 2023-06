Come c’era da aspettarsi le parole infuocate di Beppe Grillo durante la manifestazione “Basta vite precarie”, hanno sortito l’effetto di far indignare non poco molti membri del Governo, tra cui il ministro della Difesa Crosetto e quello delle Infrastrutture Salvini.

Cosa ha detto Crosetto su Beppe Grillo

In una breve nota il ministro della Difesa Crosetto ha attaccato fortemente le parole di Grillo: “Era scomparso, fuori dai radar. Ha poco da dire e di nulla gli importa. Ma deve guadagnarsi il “vitalizio” di partito. Allora si inventa brigate e passamontagna. Cosi può tornare a casa in Sardegna e lasciarci a commentare. Merita solo indifferenza e non fa nemmeno più ridere”.

Cosa ha detto Matteo Salvini sulle parole di Beppe Grillo

Non ci è andato leggero nemmeno il leader della Lega Matteo Salvini, che ha detto la sua in una lunga nota: “Gravi, sconcertanti e inaccettabili le parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento 5 Stelle e Pd. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate. La Lega conferma il proprio impegno per creare lavoro dignitoso: i cittadini si aspettano risposte, non polemiche o inviti pericolosi“.