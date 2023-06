Bufera su Grillo: cosa ha detto durante la manifestazione "Basta vite precarie"

Arrivato sul palco della manifestazione “Basta vite precarie” organizzata dal Movimento 5 stelle (e sostenuta dal Pd di Elly Schlein e non solo) come una rockstar, Beppe Grillo non ha perso tempo ad arringare la sua folla con la sua classica retorica. Questa volta però il leader ideologico del M5S ha messo un piede decisamente in fallo, alzando un polverone che lo vede attaccato dalla stragrande parte delle forze politiche. La frase incriminata è quella che inneggia a mettersi il passamontagna formando delle fantomatiche “brigate di cittadinanza”. Lo scopo? Sistemare i problemi delle proprie città.

Cosa ha detto Beppe Grillo durante la manifestazione

“Vi ho presi piccolini e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi“, Esordisce Grillo: “Voi dovete fare un po’ di battaglia sui territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte. Conte prima o poi li capirà”.

Per poi continuare con: “ Fate le brigate di cittadinanza. Mascheratevi con il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti: mettete a posto marciapiedi, aiuole e tombini. Fate il lavoro e scappate”. Ed infine una battuta anche sul reddito di cittadinanza ovviamente: “Il reddito universale incondizionato è l’unica battaglia che dobbiamo portare avanti”. E ancora: “Si muore più per il diabete che per le guerre. Abbiamo perso il senso della ragione ed il senso di confraternita”. Fino al suo “motto”: “Io non ho più mandato a fanc… nessuno, sono come padre Marinano ‘pace e bene’… e ora però andate a fanc… tutti”.