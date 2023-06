In questa giornata di sabato 17 giugno Giuseppe Conte e la segretaria del PD, Elly Schlein sono scesi in piazza per protestare contro il precariato: “Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”, sono state le parole dell’ex presidente del Consiglio.

Immagini che valgono più di mille parole. Le nostre battaglie vanno avanti con ancora più forza, con ancora più determinazione. La vostra voce, la nostra voce #BastaVitePrecarie pic.twitter.com/zQXlp714oS — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 17, 2023

Conte, l’intervento dell’ex presidente del Consiglio durante la manifestazione del M5S

Il capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte è arrivato in una piazza che era stata già riempita dai molti manifestanti: “Una piazza piena, piena risposta al di là delle aspettative. È veramente una bella piazza, hanno risposto in tantissimi all’appello, a un libero appello, a un libero invito”, è quanto ha osservato, poi ha aggiunto: “Oggi è una giornata di sole, di caldo, la gente poteva andare al mare e invece sono venuti qui a manifestare tutta l’insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”.

L’abbraccio tra Conte e Schlein

Alla manifestazione del Movimento 5 Stelle si è aggiunta anche la segretaria del PD Elly Schlein. I due leader, dopo essersi scambiati un saluto e si sono abbracciati: “Ci sono alcuni temi, come questi e come altri come il Pnrr e la sua attuazione che è a rischio con i ritardi del governo, così come il salario minimo, sui cui 5S, Pd, Avs e anche Calenda possono fare insieme, e noi siamo qui per cercare di tenere unita la battaglia su alcuni temi su cui si può fare insieme ed essere così più efficaci nel contrastare il governo che sta aumentando scientemente la precarietà e il lavoro povero”. Schlein ha poi fatto gli auguri a Conte affinché la manifestazione proseguisse bene.

L’incitamento di Grillo: “Mascheratevi con il passamontagna e reagite”

Nel frattempo hanno scatenato numerose polemiche le parole del fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Quest’ultimo ha incitato i cittadini ad intervenire: “Cominciate a fare le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, sistemate i marciapiedi le aiuole, i tombini, senza dare nell’occhio […] Vi ho presi piccolini e ora siete ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi”.