"Basta vite precarie", Conte guida la manifestazione pentastellata contro la precarietà

Sabato 17 giugno il Movimento 5 Stelle è tornato in piazza per mettere in evidenza al governo il tema della precarietà, da qui il titolo della marcia: “Basta vite precarie”. Insieme a Giuseppe Conte, leader del Movimento, hanno marciato anche la leader del Pd Elly Schlein e quello di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Cosa ha detto Conte durante la manifestazione

Dopo essersi salutati alla testa del corteo pentastellato con dei baci sulle guance, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno avuto anche un rapido botta e risposta pubblico nel quale si sono a vicenda supportati e ringraziati.

Ecco le parole dell’ex Presidente del Consiglio: “Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata”.

La manifestazione è stata declinata su più argomenti: opposizione alle scelte del governo riguardanti il mondo del lavoro, la proposta di un salario minimo, lotta degli studenti contro il caro affitti, effetti della guerra in Ucraina. Dal palco sono attesi gli interventi di Moni Ovadia, pe quanto riguarda il tema della pace, ed i giovani di Ultima Generazione per parlare invece della questione climatica.

Beppe Grillo e Angelo Bonelli invece hanno fatto sapere che non parteciperanno alla manifestazione, che nonostante sia stata aperta da Conte a tutte le forze politiche, non vedrà presenti membri dei partiti di governo.