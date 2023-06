Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il suo omologo maltese Abela: "Ci siamo ritrovati molto spesso al consiglio europeo a difendere reciproci interessi nazionali, come sui flussi immigratori irregolari, e penso all’opportunità necessaria di continuare a fare un lavoro comune anche in vista del prossimo consiglio Ue".

Giorgia Meloni ha incontrato il suo omologo maltese, Robert Abela, a Palazzo Chigi. La premier ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da Sky Tg 24: “Sono molto contenta di aver ricevuto il primo ministro maltese Abela, è un incontro che concretizza il nostro lavoro di rilancio di relazioni solide che affrontano molti temi in comune”. E inoltre: “E un rilancio è favorito dalla convergenza su molti temi dell’agenda politica, ci siamo ritrovati molto spesso al consiglio europeo a difendere reciproci interessi nazionali, come sui flussi immigratori irregolari, e penso all’opportunità necessaria di continuare a fare un lavoro comune anche in vista del prossimo consiglio Ue”.

Meloni e Abela: tra i temi trattati la missione in Tunisia

Giorgia Meloni ha riferito di aver aggiornato Abela sulla recente missione in Tunisia assieme con Rutte e vonn der Leyen. A detta della premier l’adozione di una dichiarazione congiunta con Saied “è stato un ottimo risultato” propedeutico a raggiungere un accordo tra Tunisia e Ue.

Il tema dell’immigrazione

Riguardo al tema immigrazione, Meloni ha spiegato che senza una difesa adeguata dei confini Ue diviene più complesso parlare di movimenti secondari e che bisogna in primis lavorare su quelli primari. La premier ha spiegato che lui e Abela sono d’accordo “che la cooperazione con i Paesi africani per offrire alternative alle migrazioni illegali sia fondamentale”.