Dopo il drammatico naufragio di migranti in Grecia avvenuto il 14 giugno, 78 vittime accertate e 105 sopravvissuti, si teme una strage di vittime in fondo al mare. Arrestati nove presunti scafisti egiziani a Kalamata.

Naufragio migranti in Grecia: i primi arresti

Dopo il drammatico naufragio, le 78 vittime accertate, e le centinaia che si temono si trovino in fondo al mare, arrivano i primi arresti. Sono nove i presunti scafisti egiziani – di età compresa tra i 20 e i 40 anni – arrestati in Grecia. Precisamente a Kalamata, il porto della penisola del Peloponneso dove sono stati trasferiti i sopravvissuti. I trafficanti infatti, fanno parte dei 105 sopravvissuti al naufragio avvenuto il 14 giugno al largo di Pylos, nel sud del Peloponneso. Nelle prossime volte gli altri sopravvissuti saranno portati in un centro di accoglienza a nord di Atene, mentre per quanto riguarda i sospetti trafficanti, dovranno difendersi dall’accusa di omicidio colposo e traffico illegale di esseri umani.

Da quanto trapela – ma non ancora confermato per via ufficiale tra gli arrestati figurerebbe anche il capitano dell’imbarcazione capovolta e affondata con un numero imprecisato di migranti.

Potrebbero essere 600 i migranti morti

Si teme infatti una vera ecatombe dopo le prime testimonianze dei sopravvissuti che parlano di centinaia di altri migranti a bordo del peschereccio partito dalla città libica di Tobruk e diretto in Italia. In particolare, c’è chi riferisce di “cento bambini nella stiva”.

Il pensiero di Papa Francesco

Racconti ancora da verificare ma che restituiscono un quadro drammatico che anche Papa Francesco ha voluto commentare subito dopo essere stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato dal 7 giugno scorso: “Tanto, tanto dolore” ha affermato con un filo di voce.

(Immagine di repertorio)