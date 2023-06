Papa Francesco dimesso dall’ospedale ha un pensiero per il naufragio in Grecia e poi si dirige a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna del buon esito dell’intervento. “Sarà un Papa più forte” afferma il Professor Alfieri

Papa Francesco è uscito intorno alle 8.45 dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato dal 7 giugno scorso per l’operazione di laparotomia. Dopo un breve tragitto sale sulla ormai nota Fiat 500 L bianca. All’ingresso principale dell’ospedale, lo aspetta una folla variopinta di medici, infermieri, cronisti, fotografi e pazienti. ” Santo Padre come sta?”. “Ancora vivo!” risponde Papa Bergoglio con il sorriso di sempre.

Il pensiero per il naufragio in Grecia

Nonostante il trambusto, Francesco riesce ad esprimere un pensiero sul drammatico, naufragio in Grecia; “Tanto, tanto dolore” afferma con un filo di voce. Ieri aveva fatto recapitare un telegramma al cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per esprimere il cordoglio per la “devastante perdita di vite”.

Poi, a bordo della Fiat 500L si dirige a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna del buon esito dell’intervento.

“Sarà un Papa più forte”

“Il Papa sta bene, meglio di prima” assicura intanto il Professor Alfieri che lo ha operato “Sarà un Papa più forte” quello che affronterà i prossimi viaggi che, da quanto trapela, sono stati tutti confermati.