Perché Giuseppe Conte non è andato al funerale di Silvio Berlusconi?

Giuseppe Conte è stato il vero grande assente al funerale di Silvio Berlusconi. Il leader del Movimento 5 Stelle (M5S) ed ex premier per ben due mandati ha però motivato la sua mancata partecipazione alla cerimonia funebre.

Funerale di Stato Berlusconi, Conte rivela le ragioni della sua assenza

Il deputato pentastellato si è unito al cordoglio per la scomparsa di Berlusconi con queste parole:

“Ieri sono rimasto in silenzio perché ho ritenuto inopportuna qualsiasi polemica politica mentre si celebravano le esequie”.

Poi ha aggiunto:

“Il rispetto per la morte e per il dolore che provano familiari e persone che hanno amato Silvio Berlusconi sono sacri e il Movimento 5 stelle lo ha dimostrato esprimendo, con chiarezza, sincero cordoglio verso chi avverte il vuoto doloroso di questa perdita“.

Nonostante ciò, Conte ha motivato così la sua assenza:

“Allo stesso modo però ritengo una forma di rispetto nei confronti sia del dolore delle persone vicine a Berlusconi che della storia e dei valori che condivido intimamente con la mia comunità politica, il Movimento 5 stelle, non aver partecipato alla funzione funebre: trattasi di due storie molto distanti e, per molti versi, agli antipodi”.

Polemica sulle parole di Giuseppe Conte

Ovviamente le parole del capo del M5S hanno fatto indignare molte persone ma soprattutto non sono state ritenute una motivazione valida per non accompagnare Berlusconi nel suo ultimo viaggio terreno. Al funerale del Cavaliere erano presenti moltissime personalità del mondo della politica che hanno una visione totalmente differente da quella dell’ex leader di Forza Italia. Basti pensare che tra i presenti c’era anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico (PD) e rivale politica del centrodestra.