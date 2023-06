Funerali di Berlusconi al Duomo di Milano: Conte non ci sarà. Presenti Schlein, Renzi e Draghi

Giuseppe Conte (M5S) non sarà al Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlucsoni: presenti, invece, Elly Schlein, Matteo Renzi e Mario Draghi.

Hanno generato forti turbolenze tra i partiti di opposizione i funerali di Stato di Silvio Berlusconi che verranno celebrati mercoledì 14 giugno: il leader pentastellato Giuseppe Conte, infatti, ha riferito che non sarà al Duomo di Milano per le esequie, contrariamente alla segretaria del Pd Elly Schlein o all’ex premier Mario Draghi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha deciso di non presenziare ai funerali di Silvio Berlusconi che verranno celebrati nella giornata di mercoledì 14 giugno al Duomo di Milano. È quanto riferito da Repubblica. “Non è prevista la sua presenza”, hanno dichiarato i membri dello staff dell’ex premier.

Altra storia per quanto riguarda il Partito Democratico che parteciperà alle esequie con una delegazione che sarà composta dalla segretaria dem Elly Schlein, i due capigruppo Francesco Boccia per il Senato e Chiara Braga per la Camera. Assente, invece, Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema.

Dal Terzo Polo, Matteo Renzi ha già fatto sapere che sarà al Duomo di Milano per rendere omaggio e salutare per l’ultima volta il Cavaliere. La conferma era quanto mai superflua dato il titolo pubblicato in prima pagina sul Riformista – attualmente diretto dal leader di Italia Viva – di martedì 13 giugno. “Come te non c’è nessuno”. Questa la dedica a Berlusconi stampata sul quotidiano.

Alla cerimonia organizzata nel cuore del capoluogo lombardo, andrà anche il leader di Azione Carlo Calenda. “È un funerale di Stato ed era anche un collega senatore”, ha detto.

Presente all’appello, infine, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il malumore che serpeggia tra i partiti dell’opposizione

Conte, tuttavia, non è l’unico esponente dell’ex campo largo che hanno dimostrato di essere ostili all’idea di partecipare ai funerali dell’imprenditore e politico italiano che ha travolto il Paese. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha comunicato che non andrà alle esequie così come il collega Angelo Bonelli, leader dei Verdi. “Non ci sarò, ma ho espresso cordoglio”, ha precisato Bonelli.

Negli ambienti del centrosinistra, inoltre, comincia a diventare sempre più pungente il malcontento per la decisione del Governo di sospendere l’attività dei due rami del Parlamento per l’intera settimana, accogliendo la richiesta formulata da Forza Italia dopo la diffusione della notizia della morte di Berlusconi.

“I funerali di Stato per Silvio Berlusconi sono un atto dovuto, ma la proclamazione del lutto nazionale appare invece una scelta politica – è la prima volta per un ex presidente del Consiglio – così come la sospensione dei lavori parlamentari per sette giorni”, ha commentato il capodelegazione del Pd all’europarlamento, Brando Bonifei. “Parlo a titolo personale e col massimo rispetto, ma a me pare davvero un’enormità”.