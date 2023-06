Morte Berlusconi, Rosy Bindi commenta la parabola politica del Cavaliere, a suo avviso facilitata anche da una risposta non adeguata del Pd che avrebbe dovuto essere non solo politica, ma anche culturale.

Morte Berlusconi, l’intervista di Rosy Bindi

C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare. Tuttavia, all’indomani della morte di Berlusconi, sono in molti a voler in ogni modo dire la propria opinione sulla parabola di quello che, almeno su questo il giudizio è unanime, rappresenta un autentico protagonista della storia recente del nostro Paese.

Prima ancora dei funerali di Stato previsti per domani. Funerali che, tra l’altro, Rosy Bindi ha già definito “Inopportuni”.

L’intervista che la Bindy ha rilasciato a Fanpage analizza la parabola politica dell’ex Presidente del Consiglio sotto molteplici sfaccettature; non prima della consueta frase sulla “Pietà e partecipazione, di fronte al dolore dei familiari”.

“Non ha cambiato l’Italia in meglio”

“La morte non cancella naturalmente la vita delle persone – afferma subito l’ex ministra ed esponente del Partito Democratico – e io non cambio idea sui motivi, per cui sono stata un’avversaria di Silvio Berlusconi. Pur riconoscendogli un ruolo da protagonista nella politica italiana, io credo che sicuramente abbia contribuito a cambiare l’Italia, ma certamente non in meglio”.

Secondo la Bindi, Berlusconi è stato un grande imprenditore “che si porta dietro tanti misteri. Così come si porta dietro la certezza di una legislazione a suo favore. E la sua scelta politica resta legata alla necessità di proteggere direttamente ciò che davvero amava, il suo impero televisivo ed editoriale”.

“Ha introdotto modelli negativi nella società italiana”

L’ex parlamentare parla quindi a tutto campo, rievocando gli scontri, anche mediatici con Berlusconi. Pur riconoscendo “l’onore alle armi” di un grande lottatore “capace sempre di rialzarsi”, giudica sbagliati i suoi obiettivi e di aver introdotto nella società italiana “dei modelli che io credo siano negativi”. Anche se ammette che in tutto questo c’è una responsabilità, del Pd che avrebbe dovuto costruire un’alternativa non solo politica ma anche “culturale, etica, di concezione della società”