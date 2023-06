Fratoianni alla manifestazione M5S, l'attacco: "Aumentano le disuguaglianze"

Nel corso della manifestazione svoltasi a Roma il 17 giugno, lanciata dal M5S e supportata da gran parte del movimento di opposizione, ha parlato anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Secondo quanto riportano le fonti del Movimento 5 stelle i partecipanti sarebbero stati dai 15 ai 20 mila: giovani precari, percettori del reddito di cittadinanza, universitari…

Cosa ha detto Fratoianni durante la manifestazione

La manifestazione di Roma è stato un modo importante per prendersi la scena politica dopo la settimana dedicata a Silvio Berlusconi, per mettere in evidenza i temi caldi che hanno mosso il corteo.

Oltre alle parole di Conte e Schlein, anche Nicola Fratoianni ha detto la sua davanti alla folla: “Cancellare il reddito in un Paese in cui aumentano le diseguaglianze significa fare la guerra ai poveri invece che alla povertà. È quello che fa questo governo, mentre piccona i controlli e la giustizia e affossa tutte le iniziative per garantire la transizione ecologica. E tutto questo avviene mentre i rischi di una catastrofe mondiale causata dall’escalation bellica sono sempre più evidenti. Un governo fossile”.

Un attacco frontale di fatto alla linea politica attuale, quanto mai distante dalle idee della maggior parte dell’opposizione che inizia a compattarsi per lanciare il guanto di sfida al governo Meloni.