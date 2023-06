La famiglia Berlusconi tutta ha deciso di acquistare un’intera pagina su tutti i principali quotidiani cartacei italiani per lanciare un importante messaggio a tutte le persone che in questi giorni di lutto così difficili le sono state vicine.

I ringraziamenti della famiglia Berlusconi dopo la morte del “Cav”: “Commossi per l’amore e la vicinanza”

Ecco cosa hanno scritto i familiari dello storico leader di Forza Italia dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni:

Grazie. Siamo davvero commossi per l’amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà. La presenza fisica a Milano per l’ultimo saluto, le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore le parole di affetto e stima affidate a tv, radio e social media, i fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti, la famiglia Berlusconi.

A migliaia fra Milano e Arcore per l’ultimo saluto a Berlusconi

I cinque figli di Silvio Berlusconi e la sua ultima compagna, Marta Fascina, hanno in effetti assistito ad un’ondata d’amore davvero inedita nei confronti del Cavaliere, che per quanto potesse essere da certi punti di vista un personaggio controverso era pur sempre amatissimo da un’enorme fetta della popolazione.

Sono state a migliaia le persone che mercoledì 14 giugno si sono riversate in Piazza del Duomo a Milano per salutare la bara del Cavaliere per l’ultima volta. Tantissimi, inoltre, i messaggi di affetto, i fiori e i cartelloni apparsi in questi giorni a Villa San Martino, la storica residenza di Berlusconi ad Arcore, in provincia di Monza-Brianza.