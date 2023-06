Marta Fascina ha esaudito l’ultimo desiderio di Silvio Berlusconi. La donna, al suo fianco anche nei momenti peggiori, non ha mai lasciato la sua mano e ha reso possibile il sogno del Presidente.

Marta Fascina ha esaudito l’ultimo desiderio di Berlusconi

Il 14 giugno 2023, giorno del funerale di Silvio Berlusconi, è stato proclamato lutto nazionale. L’ultimo numero del settimanale Chi è interamente dedicato al Presidente ed è proprio tra le pagine della rivista che si legge un dettaglio commovente. Marta Fascina, compagna dell’ex premier, ha esaudito il suo ultimo desiderio.

Qual era l’ultimo desideri di Berlusconi?

Sul settimanale Chi, si legge:

“Lei, al suo fianco nei momenti più difficili, ha esaudito il suo più grande desiderio: quello di morire amando”.

Marta ha fatto sì che Berlusconi morisse con il cuore colmo di amore. Insieme dal 2020, la Fascino e Silvio sono rimasti uniti fino all’ultimo giorno. Quando il Presidente ha chiuso gli occhi per sempre lei era al suo fianco.

Marta Fascino dopo Berlusconi: che ne sarà di lei?

Il settimanale Chi ha scritto:

“Ha saputo donargli una seconda giovinezza. Il loro è stato un legame autentico, fatto di romanticismo, devozione e tenerezza”.

Nel giorno della cerimonia simbolica con cui ha sposato la Fascina, nel mese di marzo 2022, Silvio aveva dichiarato: “Il mio per te, Marta, è un amore grande, è qualcosa che non ho mai provato prima, e ora per tu sei indispensabile, irrinunciabile. Mi sei stata vicina nei momenti duri, mi hai aiutato. Tu mi completi, non potrei vivere senza di te. Riempi la mia vita“. Adesso che Berlusconi non c’è più, che ne sarà della donna? Lo scopriremo presto.