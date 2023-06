Battuta uscita male o provocazione? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore in merito all’atteggiamento avuto da Paolo Del Debbio con Barbara D’Urso durante lo speciale dedicato a Silvio Berlusconi.

Paolo Del Debbio gela Barbara D’Urso su Berlusconi

Con la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, la programmazione Mediaset è stata giustamente stravolta. Sono andati in onda solo speciali riguardanti il Presidente, che hanno accolto in studio diversi ospiti. Quello trasmesso la sera del 13 giugno ha visto un momento imbarazzante tra Paolo Del Debbio e Barbara D’Urso.

Del Debbio: battuta o provocazione?

Del Debbio è stato incaricato di intervistare la D’Urso, in collegamento da Milano, all’interno dello speciale condotto da Cesara Buonamici. Barbara ha parlato del suo rapporto con Berlusconi, rivelando diversi aneddoti vissuti insieme a lui. Al termine di questo momento, Paolo ha esclamato:

“Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente”.

La reazione di Barbara D’Urso

Sentite le parole di Del Debbio, Barbara ha fatto una smorfia. Probabilmente, se di mezzo non ci fosse stata la morte di Berlusconi avrebbe replicato a tono. Da gran signora, però, ha incassato e si è congedata. I fan, in massa, hanno attaccato Paolo. “Ma perché la trattano tutti a pesci in faccia poverina, lei potrebbe condurre i talk di Rete 4 ma voi non potrete mai inventare le cinque sfere ricordatevelo“, ha scritto un utente su Twitter.