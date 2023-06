Oggi, mercoledì 14 giugno 2023, si terranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. La cerimonia si terrà alle 15 presso il Duomo di Milano e verrà trasmessa in diretta su Mediaset.

Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato in Duomo a Milano: orario e dove vederli

Oggi, mercoledì 14 giugno 2023, è il giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. La cerimonia si terrà alle ore 15 al Duomo di Milano. Il governo ha deciso di proclamare una giornata di lutto nazionale per omaggiare il leader di Forza Italia. Sono attese tante personalità legate al mondo della politica, dello sport e della televisione. All’interno della cattedrale sono attese circa duemila persone, mentre la piazza ne può contenere altre 10mila. “Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi” è il messaggio che i cinque figli di Silvio Berlusconi hanno pubblicato sui maggiori quotidiani italiani e mandato in onda sui canali Mediaset. La cerimonia verrà trasmessa in diretta dalle reti Mediaset.

Funerali di Stato di Silvio Berlusconi: come funzionano e chi parteciperà

Nella giornata di oggi, 14 giugno, si terranno i funerali di Stato per Silvio Berlusconi ed è stata proclamata una giornata di lutto nazionale. È la prima volta che succede per un politico che non è stato presidente della Repubblica: si tratta di una scelta politica del governo. La cerimonia prevede: il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, onori militari al feretro all’ingresso e all’uscita, la presenza di un rappresentante del Governo, un’orazione commemorativa ufficiale, altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi parteciperanno diverse cariche istituzionali, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Attesi molti altri leader politici, in primo luogo gli alleati del centrodestra. Molti sono attesi anche dall’estero. Prevista anche la presenza di personalità del mondo dello sport e della televisione.