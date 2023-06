Jimi Hendrix e Silvio Berlusconi. L’uno icona afroamericana del rock, l’altro icona italiana dell’imprenditoria (e non solo). Cosa hanno in comune? Apparentemente, niente. Eppure qualcosa c’è. Vediamo di che si tratta.

Chi ha prodotto la bara di Berlusconi?

Art Funeral Italy di Paolo Imeri è un’agenzia funebre del Bergamasco a cui la famiglia Berlusconi si è rivolta, tra le altre cose, per la realizzazione del cofano della cassa che conterrà la salma dell’ex premier: «Si tratta di un cofano con tavole di legno massello di mogano, realizzato a mano sia nella parte di falegnameria, che nell’ebanisteria e nella verniciatura» ha spiegato il titolare.

«La stessa manifattura di un mobile importante»

La particolarità di questo cofano riguarda però il suo legno, lo stesso che viene usato per fare le chitarre che usava anche Jimi Hendrix: mogano proveniente dall’Honduras. «È un cofano molto bello ed esclusivo con una particolarità della manifattura, ovvero la continuità di vena, dovuta al fatto che i pezzi non sono assemblati ma appartengono a un tronco unico di mogano. Le tavole sono state numerate per sequenza di vena e questo garantisce che ci sia sempre la continuità di vena, cioè il fatto che la rigatura del legno continui a correre senza interrompersi, per valorizzare l’impronta digitale del legno, chiamata figurazione. Ha la stessa manifattura di un mobile importante» ha spiegato Imeri.