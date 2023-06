Mercoledì 13 giugno 2023. Il Duomo di Milano è blindato per i funerali di Stato dell’ex premier Silvio Berlusconi. Chi presenzierà la cerimonia insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella?

L’appello dei politici italiani

Si attendeva già nel pomeriggio di ieri la premier Giorgia Meloni a Villa San Martino ad Arcore, dove è stata allestita la camera ardente di Silvio Berlusconi. Tra i leader delle forze di opposizione, hanno confermato la presenza al Duomo Matteo Renzi e Carlo Calenda. Assente il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e, secondo quanto si apprende da Repubblica, neanche Giuseppe Conte ci sarà: «Non è prevista la sua presenza» spiega lo staff del leader pentastellato. Presente invece una delegazione del Pd in cui con ogni probabilità rientra la segretaria Elly Schlein (insieme ai due capigruppo di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga).

E dall’Europa?

L’unica presenza certa dall’Unione europea è quella del commissario all’Economia Paolo Gentiloni, che rappresenterà la Commissione Ue ai funerali di Stato del leader di Forza Italia su decisione di Ursula von der Leyen, impegnata in America Latina. L’Adnkronos fonte Ue parla dell’assenza del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ma, più in generale, non è chiaro se nel Duomo di Milano siano rappresentati (e in che forma) il Parlamento e il Consiglio europeo.