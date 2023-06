Lutto nazionale per Berlusconi, il consigliere del Pd non ci sta: "Non in mio...

Il rovescio della medaglia. Che Silvio Berlusconi sia stato il politico principe della Seconda Repubblica è indubbio. Che abbia saputo rappresentare in (alcune) importanti circostanze l’Italia in Europa e nel mondo, anche. Ma siamo sicuri che la sua (possessivo che tornerà più avanti) morte sia un lutto nazionale?

L’ok ai funerali di Stato ma non al lutto nazionale

La decisione del governo Meloni di proclamare lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi non è stata di gradimento a molti, politici e non. Tra coloro che hanno storto il naso c’è Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd. Il giovane dem non ci ha pensato due volte a esprimere il suo dissenso: «Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome» ha scritto. Proviamo a dare una spiegazione. I funerali di Stato sono totalmente a carico dello Stato e, per legge, ne hanno diritto tutti gli ex presidente del Consiglio. Berlusconi lo è stato, quattro volte. Volente o nolente Romano o chiunque altro, passino pure i funerali di Stato allora. Ma il lutto nazionale è un’altra cosa – peraltro è la prima volta che il governo italiano lo indice per la morte di un ex presidente del Consiglio – e, il consigliere dem non si risparmia dal ricordare che oggi, martedì 13 giugno 2023, la Repubblica Italiana è in lutto per onorare la scomparsa di un uomo che «fu condannato per frode fiscale e intrattenne accordi economici con Cosa Nostra» (sulla presunta collusione fra Berlusconi e la mafia, si rimanda alle parole di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo che parla della sua morte in nome della giustizia: https://www.notizie.it/il-fratello-di-paolo-borsellino-sulla-morte-di-silvio-berlusconi-spero-che-non-riposi-in-pace-come-le-vittime-della-mafia/).

Arci Blob festeggia la morte dell’ex premier

Polemiche invece sulla festa organizzata dal circolo Arci Blob di Arcore per festeggiare la scomparsa di Berlusconi. Tra gli altri, commenta la vicenda il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta: «Uno squallore. Comprendiamo che Berlusconi come politico possa non aver raccolto solo simpatie, ma il livello di bassezza a cui è arrivato Arci Blob è deplorevole. La Lega esprime la massima solidarietà e rinnova le proprie condoglianze alla famiglia Berlusconi».