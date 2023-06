Un commento di troppo. L’ex fidanzata del frontman dei Maneskin Giorgia Soleri continua a far parlare di sé. Se ultimamente era stata nel vortice del ciclone per la fine della sua storia d’amore, il suo ultimo comportamento è stato benzina sul fuoco che già da ore ardeva attorno alla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi.

I messaggi su Instagram

Pochi minuti dopo l’annuncio della morte del leader di Forza Italia, Soleri ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di stories contro di lui. L’influencer da quasi 830mila follower ha condiviso un post di Infosubmarine con la foto di Berlusconi e la scritta «L’uomo che ha distrutto il Paese». Per ribadire il concetto e riprendere quel nesso latino che dice «melius est abundare quam deficere» – che la cultura classica sia la sua vocazione segreta? – Soleri ha condiviso poco dopo lo stralcio di un articolo della Bbc in cui si legge: «L’ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a ottantasei anni». La chiusa invece è sua, nessuna citazione: «Sento già riecheggiare: ‘Ma ha fatto anche cose buone’».

Le risposte degli utenti

Non è passato molto tempo perché su Giorgia Soleri piovessero pesanti critiche in risposta alle sue parole contro il Cavaliere. Se c’è chi non ha mancato di essere pungente (almeno quanto lo è stata lei) scrivendo: «Stai in silenzio. Tu cosa hai fatto nella vita? Ti si conosce solo per la tua vita sentimentale», qualcun altro ha tentato di riportare l’influencer sulla via del rispetto chiedendo: «Al di là delle simpatie politiche, è così difficile avere un po’ di empatia per la famiglia di questo uomo che è morto da neanche ventiquattro ore? Il rispetto è una cosa rara in questi tempi».