Eclissi anche nel mondo social per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Sono tantissimi i vip che hanno voluto dedicare uno spazio sul loro profilo Instagram al ricordo di una delle figure più poliedriche della storia del nostro Paese. Vediamone di seguito qualcuno.

La rassegna

Simona Ventura:

«La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e la fiducia che mi hai sempre donato. Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi».

Alba Parietti:

«Con te, Silvio, se ne va una parte importantissima di storia d’Italia. Tu per tutti rappresentavi qualcosa di significativo e importante, nel bene o nel male che fosse. Posso dirti che mi addolora moltissimo l’idea che tu non ci sia più . Mi sembra impossibile. Sei stato per me un uomo buono, generoso e gentile, e ti sei preoccupato per me senza secondi fini che non fossero affetto, rispetto , stima reciproca di tanti tanti tantissimi anni di lavoro insieme. Mille ricordi, mille aneddoti, tanto tantissimo affetto costruito sulla conoscenza e sul rispetto delle nostre posizioni spesso diverse. Ho ricordi indelebili delle chiacchierate amichevoli, delle risate, della tenerezza del tuo animo. Che momento triste . Ti ho voluto bene e ti vorrò bene per sempre. Ciao Silvio, fai buon viaggio».

Laura Chiatti:

«Per molti Silvio Berlusconi. Per me solo Silvio. L’uomo che sei stato non morirà mai. Buon viaggio Presidente».

Barbara D’Urso:

«Grazie per avermi accolta nella tua prima tv quarantacinque anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro. Non sei mai stato banale, sempre stato legatissimo alla famiglia. E, come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato».

Elisabetta Gregoraci:

«Buon viaggio caro Silvio, Presidente di tutti noi. Tu avevi sempre una buona parola per tutti , persona dal cuore grande, amato, criticato, ma che ha influenzato permanentemente la nostra politica, la televisione e lo sport come nessuno mai prima. La tua energia e la tua forza saranno per noi un esempio. Un abbraccio a tutta la tua famiglia in questo doloroso momento. Arrivederci Presidente».

Alfonso Signorini: