Ha gli occhi offuscati dal dolore e il viso provato ma un largo sorriso sulle labbra: è questo il modo in cui è stato immortalato Silvio Berlusconi nell’ultima foto che gli è stata scattata poche ore prima del ricovero al San Raffaele di Milano e a soli tre giorni dalla morte. A poche ore dal ricovero in ospedale, il Cav aveva deciso di concedersi un ghiacciolo con la compagna Marta Fascina in un noto locale della sua tanto amata Milano 2.

Online l’ultima foto di Silvio Berlusconi prima della morte

In rete, sta circolando l’ultima foto di Silvio Berlusconi. Lo scatto risale ad appena poche ore prima che l’ex premier venisse ricoverato al San Raffaele, nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, e appena tre giorni prima che venisse annunciata la notizia della sua morte.

Proprio venerdì 9 giugno, il Cavaliere ha usato il suo ultimo giorno per fare visita alla sua Milano 2, a Segrate, insieme alla compagna Marta Fascina. Con la deputata di Forza Italia, il leader forzista si è seduto a uno dei tavoli del Maximilian Bistrot, proprio di fronte al giardino con il laghetto dei cigni, e ha ordinato due ghiaccioli.

La visita a Milano 2 e il ghiacciolo con Marta Fascina

Durante la loro ultima uscita pubblica, la coppia era scortata dalle guardie del corpo che, man mano che il locale si è riempito, ha permesso alle persone di scattarsi foto con Berlusconi. Secondo quanto riferito da La Repubblica, l’ex premier ha anche acconsentito a farsi immortalare in uno scatto insieme al figlio di sette anni del proprietario del Maximilian Bistrot.

Non era la prima volta che il politico e imprenditore italiano si recava in quel locale. Berlusconi, infatti, era fortemente legato a Segrate ossia il luogo in cui, tra il 1969 e il 1979, è riuscito a costruire la sua città ideale, meglio nota come Milano 2. L’area è stata concepita dal Cav come uno spazio sicuro e tranquillo, totalmente immerso nel verde.