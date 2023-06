Barbara D'Urso ricorda Silvio Berlusconi: "Grazie per avermi accolta 45 anni fa"

Barbara D’Urso, da sempre molto legata a Silvio Berlusconi, non poteva evitare di commentare pubblicamente la sua morte. La conduttrice gli ha riservato bellissime parole, ricche di affetto e stima.

Barbara D’Urso: il ricordo di Silvio Berlusconi

Una foto che la ritrae accanto a Silvio Berlusconi in uno dei suoi tanti programmi: è questa l’immagine che Barbara D’Urso ha scelto per ricordare il Presidente. Carmelita, che proprio grazie a lui ha iniziato la sua carriera a Mediaset, non poteva che riservargli parole cariche di affetto e stima.

La dedica di Barbara D’Urso

Barbara ha scritto:

“Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni”.

La D’Urso ha imparato tanto da Berlusconi e ha voluto condividere con i fan anche un ricordo privato.

Il ricordo privato di Barbara D’Urso

Barbara ha concluso:

“Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna ‘col sorriso di velluto e le palle d’acciaio’, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”.