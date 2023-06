Morte Silvio Berlusconi: Mediaset cambia la sua programmazione

A causa dell’improvvisa morte di Silvio Berlusconi, Mediaset cambia la programmazione. La tv del Presidente, com’è giusto che sia, intende ricordarlo al meglio: vediamo quali sono i cambiamenti.

“Addio a Silvio Berlusconi. Mediaset cambia la sua programmazione. Oggi lunedì 12 giugno, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina“: così inizia il comunicato stampa del Biscione. La Rete ricorderà al meglio colui che ha reso possibile la sua nascita e il suo successo.

Mediaset: ecco come cambia la programmazione

Il comunicato Mediaset sul cambio programmazione causato dalla morte di Silvio Berlusconi prosegue:

“Su Canale 5 dalle ore 10:40 è in onda Speciale Tg 5 che prosegue fino alle ore 18:25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Rete4 e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni del Tg Mediaset durante la giornata”.