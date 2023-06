Vittorio Sgarbi commenta la morte di Silvio Berlusconi

Vittorio Sgarbi ha commentato la morte di Silvio Berlusconi, arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di lunedì 12 giugno 2023. Il critico era grande amico del politico, per cui non può che ricordarlo con grande affetto.

“Non sarei stato così vicino a lui se fosse stato vittima di ingiustizia. Ha vissuto degli anni difficili perché quello che per uno come me o uno come lei, è normale, per lui era reato. E non potevo non essere vicino a lui perché l’inchiesta che lo ha investito è stato uno dei delitti di una politica giudiziaria, di una magistratura giudiziaria che gli ha reso difficile la vita. Creare dei reati finti per la sua attività politica, è una vergogna insopportabile. Il mio ricordo è quello di un amico che ha fatto cose giuste ed è stato trattato come uno che chissà quali delitti ha commesso”.