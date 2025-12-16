Attacco dell'Ucraina al sottomarino russo: un evento storico nel Mar Nero che cambia le sorti del conflitto

Un significativo sviluppo si è verificato nel conflitto tra Ucraina e Russia, con le forze ucraine che hanno annunciato di aver colpito un sottomarino russo nel porto di Novorossiysk. Questo attacco rappresenta un momento storico, dato che è la prima volta che un’unità subacquea russa viene presa di mira con successo durante il conflitto in corso.

L’operazione è stata condotta dal Servizio di Sicurezza Ucraino (SBU) utilizzando innovative tecnologie di droni subacquei.

Secondo quanto riferito, i droni Sub Sea Baby sono stati impiegati per infliggere danni significativi a un sottomarino della classe Varshavyanka, che era ormeggiato nel porto. Questo sottomarino è noto per essere armato di missili da crociera Kalibr, utilizzati dalla Russia per colpire obiettivi in Ucraina.

Dettagli dell’attacco subacqueo

Il SBU ha descritto l’operazione come una missione speciale di grande importanza strategica. L’attacco ha avuto successo e, secondo le dichiarazioni ufficiali, il sottomarino ha subito danni critici, rendendolo inefficace per le operazioni future. Ciò ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle forze navali russe nel Mar Nero.

Reazioni russe all’attacco

In risposta all’incidente, la Flotta del Mar Nero della Russia ha confermato che un attacco era avvenuto, ma ha negato che ci fossero stati danni alle navi o ai membri dell’equipaggio presenti nel porto. Il capitano di primo grado Alexei Rulev ha descritto l’azione ucraina come un tentativo di sabotaggio non riuscito, sostenendo che le operazioni della flotta continuano come previsto.

Contesto e implicazioni strategiche

Negli ultimi mesi, la situazione nel Mar Nero è diventata sempre più tesa, con l’Ucraina che ha intensificato gli attacchi contro le forze russe. Le operazioni navali ucraine si sono concentrate su obiettivi russi, portando a colpire anche navi commerciali legate a Mosca. Recentemente, due petroliere turche sono state danneggiate in attacchi descritti dall’Ucraina come operazioni contro i legami russi.

La flotta russa e le sue vulnerabilità

La Flotta del Mar Nero ha dovuto spostarsi dalla sua base di Sebastopoli in Crimea a Novorossiysk, dove il sottomarino colpito era ormeggiato. Questo spostamento è una chiara indicazione della crescente vulnerabilità delle forze russe a causa delle operazioni di guerriglia condotte dall’Ucraina, supportate da alleati occidentali. Si stima che gli operatori delle forze speciali ucraine ricevano assistenza tecnica e addestrativa, incrementando così la loro capacità di condurre missioni complesse.

Questo attacco ha anche sollevato preoccupazioni a livello internazionale, con la Turchia che ha chiesto un cessate il fuoco e ha avvertito del rischio di escalation nella regione. La Russia, dal canto suo, ha intensificato le sue operazioni aeree contro il porto di Odesa, cercando di mantenere il controllo strategico della zona.

L’attacco ucraino al sottomarino russo rappresenta un punto di svolta nella guerra navale del Mar Nero. Con l’uso innovativo di droni subacquei, l’Ucraina ha dimostrato una crescente capacità di sfida alle forze russe, mettendo in discussione la loro superiorità navale e ponendo nuove sfide strategiche nel conflitto in corso. La risposta russa e le ripercussioni geopolitiche di questa azione potrebbero avere un impatto duraturo sugli sviluppi futuri nella regione.