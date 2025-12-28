Attacco di droni ucraini alla raffineria di Syzran: tutti i dettagli dell'incidente

Un attacco aereo notturno condotto da droni ucraini ha preso di mira diverse regioni russe, con particolare attenzione alla raffineria di Syzran, situata nella regione di Samara. Questo evento rappresenta un ulteriore episodio di escalation nel conflitto in corso tra Ucraina e Russia, evidenziando le capacità offensive di Kiev.

Dettagli dell’attacco

Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo, sei regioni russe sono state colpite da droni ucraini. Tuttavia, il focus principale è stato sulla raffineria di Syzran, che ha rappresentato la meta principale dell’assalto. Fonti pro-guerra russe e canali di monitoraggio ucraini concordano nel ritenere che l’impianto e una sottostazione elettrica vicina siano stati gli obiettivi specifici.

Reazioni locali e conseguenze

Le autorità di Syzran hanno emesso un alert per i droni, attivando i sistemi di difesa aerea. Video che circolano online mostrano esplosioni e lampi di luce provenienti dall’area della raffineria. I residenti hanno riferito di aver udito fino a sei esplosioni, seguite da interruzioni di corrente in vari quartieri della città. I vigili del fuoco sono stati avvistati dirigersi verso il sito dell’attacco, suggerendo che i danni potrebbero essere significativi.

Impatto sulla produzione energetica

La raffineria di Syzran rappresenta un impianto cruciale, con una produzione annuale di circa 800.000 tonnellate di benzina e 1,5 milioni di tonnellate di diesel. Essa rifornisce diverse regioni, tra cui Samara, Saratov e Penza. Inoltre, è emerso che questa raffineria fornisce carburante anche alle forze armate russe, aumentando ulteriormente la sua importanza strategica.

Il contesto del conflitto

Questo attacco non è un evento isolato; la raffineria di Syzran era già stata colpita il 5 dicembre scorso, quando un attacco simile aveva danneggiato l’unità di lavorazione primaria AVT-6, che rappresenta circa il 70% della capacità dell’impianto. A seguito di quell’incidente, le operazioni della raffineria erano state sospese, con previsioni di riparazioni che potrebbero durare fino alla fine di dicembre.

Riflessioni sulla sicurezza delle infrastrutture russe

L’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture russe in un contesto di crescente instabilità. La raffineria di Syzran, considerata un simbolo della capacità produttiva russa, ha subito un colpo significativo. Le tensioni continuano a crescere e la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi, auspicando una risoluzione pacifica del conflitto.

L’attacco alla raffineria di Syzran rappresenta una vittoria strategica per l’Ucraina, evidenziando al contempo le vulnerabilità delle strutture russe in un conflitto che si intensifica.