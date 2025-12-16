Attacco mortale in una scuola di Mosca: un ragazzo di 10 anni ucciso

Una mattina di martedì ha portato un’oscura nube su Gorki-2, un sobborgo benestante della regione di Mosca, quando un attacco di accoltellamento ha sconvolto la comunità locale. Un ragazzo di soli 10 anni, studente della scuola secondaria Uspenskaya, ha tragicamente perso la vita in un evento che ha lasciato tutti senza parole.

Dettagli sull’incidente

Intorno alle 9 del mattino, la polizia ha ricevuto notizie di un attacco violento all’interno dell’istituto. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 15 anni, studente di nona classe, ha aggredito un guardiano di sicurezza e successivamente ha ferito mortalmente un compagno di classe di quarta. Ksenia Mishonova, la difensore dei diritti dei bambini della regione di Mosca, ha confermato la tragica notizia attraverso un messaggio su Telegram.

Le circostanze dell’attacco

Il giovane aggressore, identificato come Timofey K., si era presentato a scuola indossando un giubbotto antiproiettile e un casco balistico, armato di un coltello e spray al peperoncino. Dopo aver vagato per le aule, ha attaccato il guardiano, infliggendogli diverse coltellate, prima di dirigersi verso il ragazzo di 10 anni. Purtroppo, il giovane è morto sul colpo.

Reazioni e indagini in corso

L’Investigazione russa ha aperto un fascicolo per omicidio e sta cercando di chiarire i dettagli di questo terribile episodio. Il presunto assalitore è stato arrestato dalle forze speciali, mentre le immagini condivise sui social mostrano il momento della cattura. Secondo alcune fonti, il giovane avrebbe trasmesso in diretta l’evento sulla sua pagina Telegram, documentando così il suo atto violento.

Contenuti controversi e preparazione all’attacco

Le autorità hanno riferito che nel telefono di Timofey sono state trovate immagini e citazioni associate a gruppi estremisti, inclusi riferimenti a tragici eventi come la sparatoria nella moschea di Christchurch nel 2019. Nonostante le voci, la polizia non ha rilasciato commenti ufficiali su queste scoperte. Inoltre, si apprende che il ragazzo aveva preparato un manifesto di 11 pagine, che ha condiviso con i suoi compagni, prima di compiere l’atto.

Contesto e sicurezza nelle scuole

Questo evento tragico ha sollevato interrogativi sulla safety nelle scuole russe. Un dettaglio preoccupante emerso è che il metaldetettore all’ingresso della scuola era disattivato al momento dell’incidente, il che ha facilitato l’accesso all’arma. Mentre il guardiano ferito, Dmitry P., è stato ricoverato in ospedale a causa di ferite non letali, l’intera comunità si interroga su come prevenire simili episodi in futuro.

La sicurezza nelle scuole deve diventare una priorità, e le autorità locali devono affrontare il problema con serietà. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di un sistema di protezione efficace, che possa garantire un ambiente sicuro per gli studenti.