In quel paese sono ancora vivi i fantasmi della morte violenta di Shinzo Abe e c’è stato un nuovo Attentato ad un evento elettorale in Giappone, bomba contro il premier Fumio Kishida. La polizia ha fermato un cittadino che ha messo in atto la violenza nella città di Wakayama dove il capo del governo era giunto per una kermesse politica. A meno di un anno dall’attentato dell’ex premier Shinzo Abe una nuova dinamica del terrore.

Giappone, bomba contro il premier Kishida

Nel sud ovest dell’arcipelago Kishida era appena arrivato nei pressi del porto di Saikazaki per dare sostegno al candidato del partito Liberal-democratico. E secondo quanto riportato la polizia ha arrestato un uomo che ha lanciato un ordigno esplosivo simile a una bomba carta in direzione del premier. L’uomo è stato poi raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine. L’esplosione ha innescato il caos ma non ha fatto vittime o feriti.

Le parole del capo del governo di Tokyo

Dal canto suo il primo ministro giapponese ha ripreso le attività della sua campagna elettorale. Ha dichiarato il premier: “C’è stata una forte esplosione. La polizia sta indagando per scoprire i dettagli, ma vorrei scusarmi per aver fatto preoccupare e disturbato molte persone”. Sotto accusa ancora una volta le misure sicurezza. Vero è che il Giappone ha il più basso tasso di criminalità tra i paesi sviluppati, ma certi episodi stanno cominciando ad essere ricorrenti.