Atterraggio d'emergenza in mare a Riva degli etruschi: paura per i bagnanti

Attimi di tensione nella mattinata di venerdì 29 settembre a Riva degli etruschi a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dove i bagnanti presenti in spiaggia hanno potuto assistere ad un atterraggio di emergenza effettuato da un velivolo ultraleggero in mare.

Aereo ultraleggero costretto ad un atterraggio di emergenza a Riva degli etruschi: ecco cos’è accaduto

La ricostruzione dell’accaduto è stata fornita da Il Tirreno, che ha spiegato come a bordo del piccolo velivolo si trovasse al momento dell’atterraggio una sola persona, un pilota livornese di 65 anni.

Per cause ancora da chiarire l’uomo si è trovato obbligato a scendere di quota toccando la linea di costa, ad una distanza di circa 40-50 metri dalla riva. L’aereo è così planato sulla superficie dell’acqua nel mare di fronte alla spiaggia di Riva degli etruschi, per poi fermare la sua corsa senza particolari intoppi. Fortunatamente quando l’aereo è finalmente atterrato in mare non erano presenti bagnanti, altrimenti l’atterraggio avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Immediato l’intervento di alcune persone che si trovavano sulla spiaggia e che hanno assistito alla scena, oltre a due bagnini in servizio sul posto che hanno così aiutato l’uomo (che dall’incidente è uscito praticamente illeso) a raggiungere la riva. Lo stesso aereo, inoltre, è rimasto solo lievemente danneggiato.

A poche ore dall’incidente, infine, il mezzo è stato riportato a riva senza troppi problemi e senza alcun sversamento di carburante in mare.