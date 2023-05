Prima la vernice sulle tovaglie e adesso un nuovo possibile atto sacrilego a Macomer, dove sono stati rinvenuti escrementi di cane nell’acquasantiera. I media della Sardegna spiegano che la sconvolgente scoperta è stata fatta all’interno della chiesa parrocchiale di San Francesco. Ma cosa sta accadendo? Lo storico del fatto dice che all’interno dell’acquasantiera, posta all’ingresso della chiesa, sono stati trovati degli escrementi di cane.

Macomer: escrementi di cane nell’acquasantiera

Erano in quella all’ingresso e probabilmente sono stati “sversati” in mezzo all’acqua ignoti che avrebbero approfittato del portone ancora aperto dopo la funzione serale di sabato scorso. Alcune donne impegnate nelle operazioni di pulizia avevano notato quello sconcio ed avevano avvisato il parroco.

Nessun commento del parroco don Pesenti

I media spiegano poi che non sarebbero stati avvisati i carabinieri e che il parroco, don Mario Pesenti, ha preferito non commentare quanto accaduto. E ci sarebbe un precedente: lo scorso 2 febbraio proprio la chiesa di San Francesco era stata presa di mira dai vandali. In che modo? Sempre ignoti avevano imbrattato l’altare e le tovaglie ricamate con della vernice rossa e marrone.