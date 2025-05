Una tragedia ha scosso la comunità di Bassano del Grappa e il mondo dello spettacolo. Ottorino Lelio, attore di 74 anni, e sua moglie Ileana Onisto, di 77 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Palma di Maiorca.

L’attore Ottorino Lelio e la moglie morti in un grave incidente

I due coniugi erano figure di spicco nel panorama culturale, noti per il loro coinvolgimento nel mondo dell’arte. Ottorino Lelio, celebre attore e regista teatrale, aveva sempre condiviso con la moglie, Ileana Onisto, la passione per la scena, anche lei con una carriera artistica alle spalle. Oltre ad essere insegnante di dizione, era anche presidente dell’associazione culturale e compagnia teatrale “L’Aquilone“.

Il 7 maggio scorso, la coppia aveva raggiunto Palma di Maiorca per trascorrere del tempo insieme al figlio Tiziano, di 46 anni. Appena arrivati sull’isola per una vacanza, non hanno avuto il tempo di godersi il soggiorno, trasformando in pochi istanti un momento di relax in un incubo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre la notizia della loro morte ha lasciato sgomenti amici, familiari e fan.

L’attore Ottorino Lelio e la moglie morti in un grave incidente: la ricostruzione dei fatti

Il giorno della tragedia, i tre avevano noleggiato un’auto e stavano percorrendo l’autostrada MA-13, nei pressi di La Puebla. Verso le 15, la loro vettura sarebbe entrata in collisione frontale con un furgone, che a causa dell’impatto si sarebbe ribaltato, finendo fuori strada.

Il figlio della coppia, Tiziano, avrebbe riportato solo ferite lievi, mentre i genitori sono deceduti poco dopo il ricovero in ospedale, a causa dei gravi traumi subiti.

La tragica notizia ha profondamente colpito la città di Bassano del Grappa e l’ambiente culturale locale, con cui la coppia aveva intrecciato una lunga storia di collaborazioni. I corpi dei due coniugi si trovano ancora a Palma di Maiorca, in attesa delle procedure necessarie per il rientro in Italia. Nel frattempo, le autorità spagnole hanno avviato le indagini per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente.