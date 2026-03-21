Auguri di Nowruz: Putin assicura l'appoggio della Russia a Iran in un clima di tensione

Putin invia auguri per Nowruz a Iran e conferma il ruolo di Mosca come alleato mentre esplodono accuse e ritorsioni dopo gli attacchi del 28 febbraio 2026

Il 21 marzo 2026 il presidente Vladimir Putin ha inviato gli auguri per Nowruz alla leadership e al popolo dell’Iran, un gesto che arriva in un momento di forte tensione regionale. Nella nota ufficiale del Cremlino si legge che il capo del Cremlino ha rivolto i saluti al Supremo Leader Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei e al presidente Masoud Pezeshkian, augurando al Paese «forza nel superare queste severe prove» e ribadendo che Mosca resta un «amico leale e partner affidabile».

Questo messaggio avviene sullo sfondo di una crisi che ha visto, a partire dal 28 febbraio 2026, attacchi aerei attribuiti a Stati Uniti e Israele che hanno colpito elementi della leadership iraniana e scatenato una serie di risposte militari nella regione. La dinamica degli eventi ha portato a un confronto diplomatico e a un intenso dibattito sull’eventuale condivisione di informazioni militari tra alleati, con implicazioni dirette per la stabilità del Medio Oriente.

Il contenuto politico del messaggio di Mosca

Nel comunicato ufficiale del Cremlino, oltre agli auguri di Nowruz, si sottolinea il sostegno politico e morale di Russia verso l’Iran. Il messaggio enfatizza la continuità dei legami bilaterali e definisce Mosca come un punto di riferimento in questo frangente critico. Sebbene il tono sia prevalentemente diplomático, il messaggio ha una valenza pratica: rappresentare la Russia come interlocutore stabile in un periodo in cui Teheran è sotto forte pressione internazionale e subisce colpi diretti alla sua leadership.

Le limitazioni dell’assistenza dichiarata

Sul piano operativo, la Russia ha finora reso note solo consegne di aiuti umanitari a favore dell’Iran e non ha formalmente annunciato interventi militari diretti. Tuttavia, alcuni organi di stampa statunitensi hanno riferito che Mosca potrebbe essere impegnata nella condivisione di intelligence militare per supportare attacchi aerei e missilistici condotti da Teheran. Il Cremlino, da parte sua, ha respinto o evitato commenti dettagliati su queste accuse, mantenendo una linea di ambiguità strategica.

Il contesto: attacchi, vittime tra i vertici e risposte iraniane

Il 28 febbraio 2026 è stato segnalato come il giorno in cui attacchi su larga scala hanno colpito obiettivi nella capitale iraniana, causando la morte di figure di primo piano del sistema politico e militare. Tra le vittime più note vi è stata quella del Supremo Leader Ali Khamenei, un evento che ha innescato una sequenza di dichiarazioni bellicose e promesse di ritorsione. In seguito a questi fatti, Teheran ha lanciato attacchi contro basi statunitensi e obiettivi israeliani nella regione del Golfo, ampliando il conflitto.

Chi era Ali Larijani e quale ruolo ha avuto

Figura centrale nella macchina di sicurezza iraniana, Ali Larijani veniva descritto come il punto di riferimento per la politica estera e la sicurezza nazionale ed è stato ucciso in un attacco aereo attribuito all’aviazione israeliana. Prima di assumere toni duri e strategie repressive, Larijani aveva anche una formazione accademica e diplomatico-amministrativa, fungendo da interlocutore con attori regionali come Qatar e Oman e curando relazioni con la Russia. Dopo l’uccisione del leader supremo, Larijani si era presentato come artefice di una linea di risposta militare e di riorganizzazione interna.

Reazioni internazionali e possibili sviluppi

La posizione della Russia è stata duplice: da un lato condanna gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele, dall’altro evita dichiarazioni formali su alleanze militari che potrebbero compromettere ulteriormente la situazione. A livello regionale, la morte di alti ufficiali e responsabili politici ha rafforzato le dinamiche di escalation e suscitato timori di un allargamento del conflitto. Alcuni osservatori suggeriscono che il sostegno politico russo, insieme a forniture umanitarie, mira a consolidare rapporti strategici senza entrare apertamente in un conflitto combattuto sul terreno.

Possibili scenari a breve termine

Nel breve periodo si possono delineare scenari che vanno dalla prosecuzione di attacchi mirati e ritorsioni a un temporaneo congelamento delle operazioni in favore di negoziazioni mediate da attori terzi. Il ruolo della intelligence e delle alleanze internazionali rimane un fattore critico: se si confermasse una effettiva condivisione di informazioni tra Mosca e Teheran, le dinamiche belliche potrebbero intensificarsi. Al contrario, un rafforzamento dei canali diplomatici potrebbe portare a de-escalation parziali, sebbene la strada appaia al momento irta di incertezze.

In questo quadro, gli auguri di Nowruz di Putin non sono solo un atto di cortesia culturale, ma assumono la forma di un messaggio politico volto a riaffermare un legame strategico. Il futuro dipenderà dall’evoluzione delle risposte militari, dalle conferme o smentite sulle pratiche di condivisione di intelligence e dalla capacità delle potenze coinvolte di trasformare l’azione militare in negoziazione diplomatica.