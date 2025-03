Aumento degli ammonimenti per stalking e violenza domestica in Italia

Nel 2024, un incremento significativo degli ammonimenti per stalking e violenza domestica in Italia.

Un incremento preoccupante degli ammonimenti

Nel corso del 2024, l’Italia ha registrato un aumento significativo degli ammonimenti per stalking e violenza domestica. I dati forniti dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlano di 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn, con un incremento del 44% rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati adottati 5.858 ammonimenti per violenze in ambito domestico, con un impressionante aumento del 126%. Questi numeri evidenziano una realtà allarmante e richiedono un’attenzione immediata da parte delle istituzioni e della società civile.

Strategie di intervento integrate

Il ministro Piantedosi ha sottolineato l’importanza di un’azione corale per affrontare il fenomeno della violenza di genere. Secondo lui, è fondamentale adottare un approccio multidisciplinare che non si limiti alla repressione, ma che analizzi anche le cause profonde della violenza. In questo contesto, l’uso di strumenti come i braccialetti elettronici è stato notevolmente ampliato. Attualmente, oltre 12.000 braccialetti elettronici sono attivi, di cui più di 5.700 per finalità antistalking. Questi dispositivi possono essere disposti dall’Autorità giudiziaria non solo in caso di arresti domiciliari, ma anche per il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

Investimenti e risorse per la lotta alla violenza

La ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha evidenziato l’importanza di investire nella protezione delle donne. Sono stati previsti fondi significativi per il funzionamento dei centri anti-violenza e delle case rifugio, con un totale di 80,2 milioni di euro stanziati. Queste risorse sono destinate a garantire un supporto concreto alle donne vittime di violenza, nonché a promuovere l’empowerment femminile. Inoltre, il governo ha introdotto misure per incentivare l’occupazione femminile, come sgravi per l’assunzione delle donne e la decontribuzione per le madri lavoratrici.

Il ruolo dell’Italia nella comunità internazionale

Il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha parlato dell’impegno dell’Italia per i diritti delle donne a livello internazionale, in particolare in Afghanistan. L’Italia ha annunciato un pacchetto umanitario di 16,5 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita delle donne afghane. Questo impegno sottolinea l’importanza di garantire i diritti delle donne anche in contesti di crisi e conflitto. Le azioni intraprese dal governo italiano dimostrano una volontà di affrontare la violenza di genere non solo a livello nazionale, ma anche in ambito internazionale.