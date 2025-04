Le festività pasquali trasformano i voli in un lusso inaccessibile per molti.

Un’indagine allarmante sui voli a Pasqua

Durante le festività pasquali, il costo dei voli in Italia raggiunge livelli vertiginosi, rendendo difficile per molte famiglie riunirsi. Secondo un’indagine condotta da Assoutenti, i prezzi dei voli per il Sud Italia possono aumentare fino al 470% rispetto ad altri periodi dell’anno. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini, costretti a fare i conti con spese insostenibili per viaggiare.

Testimonianze di famiglie in difficoltà

In un recente servizio di “Mattino Cinque News”, sono emerse storie toccanti di famiglie che faticano a mantenere i legami durante le festività. Un padre catanese ha raccontato di aver speso 400 euro a tratta per poter riabbracciare la figlia, studentessa universitaria a Milano. “Riuscire a vederla un paio di volte l’anno è diventato un lusso”, ha dichiarato, evidenziando come il rincaro dei voli penalizzi soprattutto chi vive lontano dai propri cari. Questa situazione ha portato molte famiglie a rinunciare ai viaggi, creando un divario sempre più ampio tra chi può permettersi di viaggiare e chi no.

La richiesta di intervento delle istituzioni

Il padre catanese ha anche sottolineato la necessità di un intervento deciso da parte delle istituzioni. “Non possiamo lasciare che un algoritmo decida della nostra vita”, ha affermato, chiedendo misure efficaci per calmierare i prezzi nei periodi di maggiore richiesta. La situazione è diventata insostenibile, con voli da Milano a Catania che costano più di un viaggio da Milano a New York. È un paradosso che richiede attenzione e azioni concrete per garantire che le famiglie possano riunirsi senza dover affrontare spese esorbitanti.