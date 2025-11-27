Aumento dell'Irap sulle banche: le nuove misure fiscali in Italia spiegate

La maggioranza sta progettando di rivedere la manovra economica, focalizzandosi su un aumento dell'Irap per le istituzioni bancarie.

In un contesto caratterizzato da una crescente necessità di risorse, il governo italiano sta valutando misure significative per modificare la manovra economica. L’obiettivo è reperire oltre un miliardo di euro e le banche sono tornate al centro delle discussioni come potenziale fonte di finanziamento.

Aumento dell’Irap e impatti sul settore bancario

Una delle proposte principali consiste nell’aumento dell’aliquota dell’Irap dal 2% al 2,5%. Questa misura, sebbene rivolta principalmente alle grandi banche, potrebbe avere effetti collaterali che interessano anche gli istituti di credito più piccoli. La previsione di gettito è di circa 200 milioni di euro, cifra che si rivela utile, ma insufficiente per colmare l’intero fabbisogno.

Le difficoltà tecniche nell’applicazione

Nonostante l’intenzione di colpire solo le grandi banche, la proposta presenta complicazioni tecniche. Per escludere i piccoli istituti, si sta considerando l’introduzione di una franchigia, attualmente fissata a 90mila euro. Tuttavia, molti esperti avvertono che questa soglia potrebbe risultare troppo bassa e non proteggere adeguatamente le piccole realtà, ampliando l’onere a una vasta gamma di istituti di credito.

Accordi e misure fiscali alternative

Durante i recenti vertici di maggioranza a Palazzo Chigi, sono stati raggiunti alcuni accordi significativi. Tra questi, la conferma della tassazione sugli affitti brevi al 21% per le prime case, con l’intenzione di abbassare la soglia d’impresa da 5 a 3 immobili. Inoltre, è stato discusso un ampliamento dell’esenzione Isee per le prime case, aumentando il valore catastale nelle aree urbane più grandi.

Altre fonti di finanziamento

Oltre all’aumento dell’Irap, il governo sta esaminando ulteriori fonti di copertura, come la tassa sui pacchi. Tuttavia, la proposta di tassare l’oro da investimento risulta controversa e necessita di ulteriori valutazioni. Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha evidenziato che si tratta di una questione complessa, che richiede un attento approfondimento prima di essere implementata.

Tensioni con la Banca Centrale Europea

Un ulteriore elemento di complicazione riguarda le relazioni con la Banca Centrale Europea (BCE). Quest’ultima ha dichiarato di non essere stata consultata riguardo all’emendamento che concerne le riserve d’oro della Banca d’Italia, un aspetto che potrebbe sollevare problematiche relative al rispetto dei trattati europei.

La Banca Centrale Europea (BCE) potrebbe considerare la situazione attuale come una violazione delle norme che prevedono una consultazione preventiva su questioni di tale rilevanza. Riferimenti a episodi passati, come la bocciatura di una mozione nel 2019 riguardante la nazionalizzazione delle riserve auree, dimostrano che la questione presenta precedenti problematici.

Proseguono i lavori per la legge di bilancio

Nel frattempo, le discussioni in Senato proseguono, con l’intento di accelerare i processi legislativi. Tuttavia, le opposizioni hanno già espresso preoccupazioni riguardo a ritardi e alla mancanza di trasparenza nel processo. La tagliola sull’ammissibilità ha già escluso 105 emendamenti, complicando ulteriormente il quadro politico.

Il governo italiano si trova a fronteggiare numerose sfide economiche, con l’obiettivo di reperire oltre un miliardo di euro tramite misure fiscali che coinvolgono le banche e altre forme di tassazione. Le tensioni interne e le relazioni con la Banca Centrale Europea (BCE) complicano ulteriormente la situazione, rendendo la manovra economica un compito complesso e delicato.