Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno 5 morti e diversi feriti

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta in una scuola di Graz, in Austria, come riportato dalla Kronen Zeitung. L’incidente si è verificato all’istituto Borg situato in Dreischuetzengasse. La polizia ha avviato una vasta operazione, iniziata intorno alle 10 di martedì, con il coinvolgimento dell’unità speciale Eko-Cobra.

Secondo i media austriaci, l’aggressore sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco.

Sono stati sentiti spari all’interno della scuola e immediatamente è stato lanciato l’allarme. Attualmente l’edificio è sotto perquisizione.