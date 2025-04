Un errore che costa caro

In un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza stradale, un autista della Ctm di Cagliari ha recentemente attirato l’attenzione dei media e dei social network per un episodio controverso. Durante un turno di lavoro, il conducente è stato ripreso mentre utilizzava il telefono cellulare mentre era alla guida.

Questo comportamento, inaccettabile e pericoloso, ha scatenato un acceso dibattito tra i passeggeri e ha portato il protagonista a chiedere pubblicamente scusa.

Il video che ha fatto il giro del web

Il filmato, che ha rapidamente guadagnato visibilità sui social, mostra l’autista in un acceso scambio di battute con un passeggero che lo riprendeva. La situazione è degenerata quando il conducente, visibilmente infastidito, ha interrotto il servizio per affrontare il passeggero. La frase “Comprati una macchina se non vuoi usare il pullman” ha suscitato indignazione tra i presenti, evidenziando un comportamento poco professionale e inadeguato per chi è responsabile della sicurezza di molti viaggiatori.

Le scuse dell’autista e la reazione dell’azienda

In seguito all’accaduto, l’autista ha rilasciato una dichiarazione in cui si è assunto la piena responsabilità per il suo gesto, affermando: “Un errore che non mi rappresenta e di cui mi assumo ogni responsabilità”. Le sue parole, riportate dal quotidiano L’Unione Sarda, evidenziano un momento di debolezza in un lavoro che richiede grande attenzione e professionalità. L’azienda di trasporti, Ctm, ha preso le distanze dall’episodio, definendolo “isolato” e ha espresso le proprie scuse a tutti i passeggeri coinvolti, sottolineando l’importanza di valori come cortesia e rispetto.

Un richiamo alla responsabilità

Questo episodio mette in luce non solo la necessità di una maggiore attenzione alla guida, ma anche l’importanza di mantenere un comportamento professionale in ogni situazione. La sicurezza dei passeggeri deve sempre essere la priorità assoluta. L’azienda ha invitato i viaggiatori a segnalare eventuali criticità, sottolineando che ogni feedback è fondamentale per migliorare il servizio e garantire un ambiente di viaggio sicuro e rispettoso per tutti.