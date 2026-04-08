A Lourdes, un autista genovese di 55 anni è stato travolto dal proprio autobus. Il mezzo è sotto sequestro e sono in corso le indagini.

A Lourdes, durante un pellegrinaggio legato alle celebrazioni pasquali, un autista di 55 anni originario della provincia di Genova è morto in un drammatico incidente avvenuto in un’area di sosta nei pressi del santuario. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe parcheggiato il pullman su un tratto in pendenza; poco dopo il mezzo si sarebbe messo in movimento autonomamente e, nel tentativo di fermarlo, l’autista è stato travolto dal proprio veicolo.

Autista ligure muore a Lourdes travolto dal proprio autobus: dinamica dell’incidente

La sera di domenica, poco prima delle 21, a Lourdes si è consumata una tragedia che ha coinvolto Federico Prato, autista 55enne originario dell’entroterra genovese. L’uomo si trovava in Francia per accompagnare un gruppo di pellegrini italiani, in occasione delle celebrazioni pasquali, quando ha parcheggiato il pullman in un’area in pendenza, priva di passeggeri a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe improvvisamente messo in movimento mentre l’autista era sceso dall’abitacolo, forse dopo un intervento preliminare per riavviare il veicolo, ipotesi che include anche il possibile supporto di un altro conducente.

In quel momento, accortosi dello spostamento del bus, Prato avrebbe tentato di raggiungerlo per fermarlo, ma è stato travolto dal proprio mezzo, che ha continuato la corsa senza controllo. Dopo l’impatto, il pullman ha proseguito fino a finire contro il cancello di un’abitazione privata, terminando la sua traiettoria nel giardino della casa.

Autista ligure muore a Lourdes travolto dal proprio autobus: inutili i soccorsi

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma le condizioni dell’autista sono apparse da subito critiche e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il bus è stato successivamente messo sotto sequestro dalle autorità francesi, che hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato al movimento improvviso del mezzo.

Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile guasto meccanico, un malfunzionamento del sistema frenante oppure il mancato inserimento del freno di stazionamento. Gli inquirenti stanno inoltre analizzando eventuali testimonianze e verificando le condizioni tecniche del veicolo al momento della sosta. La vicenda ha suscitato profonda impressione sia in Francia sia in Italia, dove l’uomo era conosciuto per la sua esperienza professionale nel settore del trasporto turistico e per i suoi frequenti servizi legati ai pellegrinaggi.