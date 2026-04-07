Un grave tamponamento stradale avvenuto lungo il Raccordo Siena-Firenze ha provocato disagi alla circolazione e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’episodio, verificatosi in un tratto particolarmente trafficato nei pressi del Viadotto Docciola, ha riportato l’attenzione sulla sicurezza della viabilità e sulla gestione delle emergenze in situazioni di traffico intenso.

Tamponamento sul viadotto Docciola: interventi di soccorso e conseguenze sulla viabilità

A seguito dell’incidente, come riportato da La Nazione, sul luogo sono confluite tempestivamente diverse squadre di emergenza, tra cui mezzi della Misericordia di San Casciano con a bordo personale sanitario qualificato, infermieri e volontari soccorritori. Le operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea della carreggiata per consentire l’intervento dei sanitari e garantire la sicurezza dell’area, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Successivamente, il traffico è stato riaperto ma regolato su una sola corsia, generando rallentamenti significativi e code. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Anas, impegnati nei rilievi tecnici, nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni hanno contribuito a riportare progressivamente la normalità, seppur con disagi che si sono protratti per diverse ore lungo l’asse stradale che collega le città di Siena e Firenze.

Caos traffico sul viadotto Docciola: tamponamento e molti feriti, anche minorenni

Lungo il raccordo autostradale Raccordo Siena-Firenze, in prossimità del Viadotto Docciola e in direzione Firenze, si è verificato un incidente stradale particolarmente rilevante nel territorio di San Casciano Val di Pesa. Secondo le prime informazioni raccolte da La Nazione, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno cinque veicoli, probabilmente a causa di condizioni di traffico intenso e di una reazione a catena tra i mezzi. L’impatto ha provocato il ferimento di sei persone, tra cui due minorenni, tutte trasportate presso strutture ospedaliere per le verifiche cliniche e le cure necessarie. Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio degli inquirenti, non si escludono ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la sequenza degli eventi e le responsabilità.